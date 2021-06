Ginnastica Skill: un argento ai campionati nazionali di "ginnastica in festa 2021".

“Mai come quest’anno la forza del gruppo è stata indispensabile e, al di là dei risultati, l’unione tra

allenatrici, genitori e atlete è la cosa più importante che portiamo a casa da questa esperienza di un

campionato nazionale atipico, vissuto al termine di un anno strano e complicato da mille e uno problemi.

L’importante era esserci, con determinazione, grinta, passione e tanta, tanta voglia di “normalità” e la

Skill, con tutte le sue componenti, ha risposto all’appello".

Questo è il commento dello staff tecnico al termine dell’esperienza di ginnastica in festa 2021,

caratterizzato ancora da tante limitazioni, prima tra tutte la presenza di pubblico contingentato che ha

costretto alcuni genitori a non poter seguire le proprie figlie a bordo pedana, ma solo dallo schermo di un

cellulare grazie alla collaborazione di allenatrici, compagne di squadra e altre mamme e papà che si sono

scoperti ottimi reporter.

La gara

Tutte le atlete sono scese in gara a testa alta, sguardo fiero, sorrisi splendidi, tenacia e voglia di tornare a

confrontarsi in una competizione così importante. Per qualcuna è stato l’esordio, emozionante e vissuto

con un la spensieratezza tipica dell’età, per altre è stato il saluto alla pedana che tanta parte ha avuto nella

formazione delle giovani donne che ora sono ormai pronte a spiccare il volo verso altre magnifiche

esperienze portando nel cuore le grandi emozioni che la ritmica ha dato loro.

Serie D LD: Almasio Nadine, Betto Martina, Gatti Mikaela e Martocchia Benedetta sfiorano la finale conquistando un bellissimo 14° posto.

Serie D LE Open: Carini Aurora, Croce Sofia e Lucchini Agata si aggiudicano la 15^ posizione

mancando la finale di pochi centesimi.

Insieme LB Base: la coppia Bertelli Chiara, Paties-Montagner Luna porta a casa uno splendido 48

posto su oltre 100 coppie in gara, seguite a poca distanza da Di Benedetto Rebecca e Tenconi Carola.

Insieme LB Open: ottimo risultato sia per Monaco Rachele e Turchetti Noemi che chiudono in 40

posizione, che per Jereghi Felicia e Toso Carolina 66me su 175 coppie presenti in gara, la maggior parte

molto più grandi ed esperte rispetto a loro all’esordio in questa categoria.

Insieme LC Base: Colombo Martina, Messina Sara e Tandin Gaia centrano la finale e chiudono il loro

nazionale in 14^ posizione.

Insieme LC Open: il grande miglioramento di oltre un punto rispetto alla regionale non basta alle due

squadre canegratesi per accedere alla finale, ma la soddisfazione di aver portato a termine un’ottima gara

è tanta. Castoldi Greta, Gatti Mikaela, Liardo Swami, Tibaldo Rebecca e Trombetta Andrea Gaia

precedono di poco la squadra di Caputo Sara, Comerio Federica, Croce Isabella e Crotti Celeste.

Insieme LD Base: Barile Carlotta, Fanizzi Giulia, Nebuloni Sofia, Santalini Elisa, Usai Sara

accedono alla finale dove migliorano la loro prestazione giungendo ai piedi del podio.

Insieme LD Mista: Cappellotto Carolina, Garufi Emma, Liardo Noemi, Rinciroli Chiara e Pinciroli

Nicoletta conquistano la finale e si aggiudicano la 6^ posizione.

Altissimi anche i numeri delle competizioni individuali: in talune categorie si è superata la soglia delle

250 partecipanti, ma anche qui le skilline hanno saputo distinguersi per determinazione e grinta.

Individuale LB1 Allieve 1: Baratto Eleonora, Biondi Giorgia, Croci Marta, Lampugnani Ginevra,

Piteri Diana e Stirparo Martina alla loro prima esperienza sulla pedana nazionale, portano a termine

esecuzioni pulite e senza errori che le collocano nella prima metà della classifica.

Individuale LB1 Allieve 2: Paties-Montagner Luna si aggiudica uno splendido 38 posto su ben 153

ginnaste.

Individuale LB1 Allieve 3: Di Benedetto Rebecca, Lauria Melania, Parini Emma e Tenconi Carola

chiudono la loro prova a metà classifica, con buone esecuzioni ad entrambe gli attrezzi.

Individuale LC Allieve 1: Dell’Orto Alice conquista la finale al cerchio dove ottiene ilo 10° posto. Conte

Gaia e Zanelli Giorgia chiudono a metà classifica sfiorando entrambe la finale al cerchio.

Individuale LC Allieve 2: buona la prova di Barile Carlotta che manca per poco la finale al cerchio e

Bertelli Chiara che sfiora quella alla palla

Individuale LC Allieve 4: argento per Tandin Gaia alla fune. Colombo Martina e

Messina Sara eseguono dei buoni esercizi e terminano la loro prova con buoni punteggi.

Individuali LC Junior 1: Ottima prova di Turchetti Noemi che chiude la sua prova a soli 2 decimi dalla

qualificazione alla finale alla palla su oltre 200 ginnaste. Buone anche le esecuzioni di Jereghi Felicia,

Monaco Rachele Sartorelli Amelia e Toso Carolina che entrate in pedana con un po’ di tensione, riescono a portare a termine in maniera brillante i loro esercizi.

Individuale LC Senior 1: buona prestazione di Trombetta Andrea Gaia che manca la finale al cerchio

per soli 10 centesimi, seguita a ruota dalle compagne Castoldi Greta, Croce Isabella e Crotti Celeste.

Individuali LC Senior 2: Tibaldo Rebecca conquista un’ottima 37^ posizione e per pochi centesimi non

centra la finale alle clavette. Buon risultato anche di Comerio Federica che segue a poca distanza la

compagna anche lei a pochi centesimi dalla qualificazione alla palla.

Individuali LD Allieve 3: Esecuzioni precise e sicure per Nebuloni Sofia e Santalini Elisa, che chiudono

nella prima metà della classifica. Un po’ troppa emozione per Fanizzi Giulia la fa scivolare un pochino

indietro in classifica, ma il margine di miglioramento è ampio e l’anno prossimo saprà senz’altro rifarsi.

Individuali LD Junior 1: Garufi Emma, Pinciroli Chiara, Pinciroli Nicoletta e Cappellotto Carolina

(che sfiora la finale al nastro) chiudono la loro prova con delle buone esecuzioni e buoni punteggi.

Individuali LD Junior 2: Carini Aurora centra la finale alle clavette dove migliora ulteriormente la sua

posizione chiudendo in 8^ posizione.

Individuali LD Senior 1: Liardo Swami chiude con un ottimo 28° posto, seguita nell’ordine da

Martocchia Benedetta, Almasio Nadine e Pettinato Greta.

Individuali LD Senior 2: Ottimo 36° posto per Caputo Sara che esegue cerchio e palla con molta

determinazione.

Individuali LE Allieve 4: Liardo Noemi porta e termine 3 esecuzioni brillanti e si aggiudica il 47° posto.

Individuali LE Junior 2: Croce Sofia chiude l’all around in 7 posizione e conquista la finale al cerchio

dove ottiene la 6^ posizione. Lucchini Agata accede alla finale al nastro e conquista anche lei un

bellissimo 6°posto.

Le parole del presidente Milena Vergottini