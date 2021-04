Ginnastica Skill: si riparte anche con le squadre

Ginnastica Skill: finalmente, dopo il lunghissimo stop, domenica 25 aprile 2021 sono ripartite anche le competizioni di squadra.

Ginnastica Skill alla prima prova regionale di serie D, LD e LE

Alla prima prova regionale di serie D, LD e LE la Ginnastica Skill di Canegrate ha schierato due squadre nella categoria Open.

Le prime a scendere in pedana sono state Nadine Almasio, Mikaela Gatti e Benedetta Martocchia. Qualche errore all’esordio in un campionato nuovo e di alto livello, le skilline hanno dimostrato comunque di poter tenere il passo delle migliori, presentando tre esecuzioni brillanti e conquistando l’accesso alla finale nazionale.

Nella categoria LE Open le giovanissime Aurora Carini, Sofia Croce e Agata Lucchini si sono fatte valere conquistando un ottimo quinto posto nella classifica generale, con la bella soddisfazione si aver ottenuto il miglior punteggio nella successione e il terzo nell’esercizio individuale.

Ora si ritorna in palestra con la testa alle prossime competizioni e con la voglia di migliorare ulteriormente le esecuzioni.

Nella foto di copertina: Nadine Almasio, Mikaela Gatti e Benedetta Martocchia