Ginnastica Skill: in pedana le squadre di serie D

La prima uscita per le squadre di serie D della Ginnastica Skill di Arconate ha evidenziato ottime potenzialità, con esercizi ancora da rodare.

Ginnastica Skill: in pedana le squadra di serie D

Alcuni errori hanno compromesso il risultato finale delle skilline, ma sicuramente questa prova ha dato a tutte lo stimolo per lavorare ancor più duramente in palestra. Tra le allieve LB la squadra composta da Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo chiude in 12° posizione.

Nella categoria open LC Martina Colombo, Camilla Marinoni, Sara Messina, Rachele Monaco e Carolina Toso conquistano l’8° posto, seguite in 12° posizione dalle compagne Luna Paties-Montagner, Melania Lauria e Emma Parini.

Tra le squadre LE Carlotta Barile, Chiara Bertelli e Sara Usai, all’esordio nella categoria Open si aggiudicano l’8° posizione.