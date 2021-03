Ginnastica Skill, ancora successi: un oro e un argento

Ginnastica Skill reduce da un intensissimo fine settimana di gara, coronato da nuovi successi.

Ginnastica Skill, i risultati della prova regionale individuale Silver LD disputata a Desio

A Desio sono scese in pedana 14 skilline per la prova regionale individuale Silver LD. Tantissime ginnaste da tutta la Lombardia si sono date battaglia sin da venerdì 26 marzo 2021 per ottenere la qualificazione ai campionati nazionali.

Nella categoria Allieve 3 Elisa Santalini conquista la medaglia d’oro, seguita sul secondo gradino del podio da Sofia Nebuloni; Giulia Fanizzi chiude la sua prova in 15esima posizione.

Nelle Allieve 4 Francesca Trombin ottiene un buonissimo sesto posto.

Nelle Junior 1 Emma Garufi si aggiudica la 12esima posizione, Carolina Cappellotto la 13esima, Chiara Pinciroli la 21esima e Nicoletta Pinciroli la 25esima.

Aurora Carini chiude la sua prova al 11esimo posto nelle Junior 2.

Le Senior 1 conquistano la nona posizione con Nadine Almasio, la 14esima con Swami Liardo , la 29esima con Benedetta Martocchia e la 34esima con Greta Pettinato.

Infine nelle Senior 2 Sara Caputo si aggiudica il 16esimo posto.

Tanta emozione per il ritorno in pedana (che a volte ga condizionato un po’ la prestazione)

Anche per queste ginnaste tanta emozione per il ritorno in pedana che a volte ha condizionato un po’ la prestazione, anche perché per quasi tutte era la prima esperienza in questo livello molto competitivo e con esercizi complessi e ricchi di difficoltà. Lo staff tecnico è comunque soddisfatto del cuore che le ginnaste hanno portato in pedana, oltre che della condotta di gara, e rientra in palestra con tutte le indicazioni necessarie per procedere con il lavoro per le prossime competizioni e in vista dei nazionali.