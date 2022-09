Ginnastica Skill: ancora buone prestazioni al campionato Gold di specialità

Ginnastica Skill, le atlete canegratesi si sono messe in luce anche nella seconda prova regionale del campionato Gold di specialità.

Ginnastica Skill: Agata ottava al nastro, Sofia 15esima al cerchio

Ieri, domenica 25 settembre 2022, Agata Lucchini e Sofia Croce sono scese in pedana per confrontarsi nuovamente con le migliori specialiste lombarde a nastro e cerchio. Buona la loro performance che conferma i valori espressi nella prima prova: Agata si conferma all’ottavo posto e Sofia chiude la prova in 15esima posizione.

Tutto il lavoro fatto, la fatica e l’impegno di queste due skilline inizia a dare frutti, e la soddisfazione per essere riuscite a raggiungere un traguardo così importante quale il campionato Gold è di sprone a ginnaste e allenatrici a continuare e perseverare su questa strada e a non arrendersi, perché "il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni".

"Forza Skilline, sognate in grande" è l'augurio dell'associazione sportiva di via Livigno.