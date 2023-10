GInnastica ritmica: Emanuela Maccarani torna nella Giunta del Coni dopo l'autosospensione

Emanuela Maccarani, commissario tecnico della nazionale italiana di ritmica, è tornata oggi in Giunta Nazionale Coni come rappresentante dei tecnici dopo l'autosospensione. Lo ha annunciato poche ore fa il presidente del Coni Giovanni Malagò nella conferenza stampa post riunione, dedicando uno spazio alla notizia, accompagnata da un lungo applauso, anche nel consiglio nazionale in corso al Salone d'Onore del Coni.

E' il tecnico che ha ottenuto più vittorie internazionali

"È il tecnico che ha acquisito più vittorie a livello internazionale, è rientrata e sono molto felice di averla qui con noi" Queste le parole usate dal presidente Malagò per comunicare il rientro in Giunta Coni dell'allenatrice rhodense.

Solo una ammonizione dalla Giustizia Sportiva

La Maccarani si era autosospesa in seguito alle denunce per abusi psicologici nei confronti di alcune sue ex atlete. Il procedimento della giustizia sportiva, però, in primo grado ha comminato solo un'ammonizione all'allenatrice. Maccarani è stata considerata dalla Procura federale colpevole solo di “eccessivo affetto” nei confronti di Anna Basta. Assoluzione piena invece per la sua assistente Olga Tishina.

Le indagini della giustizia ordinaria si chiuderanno a novembre

Per Maccarani è aperto ora il fronte della giustizia ordinaria. A Monza, nel maggio scorso, la pm Massenz ha chiesto la proroga delle indagini preliminari, che si dovranno chiudere a novembre