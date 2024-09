Ginnastica ritmica: buoni risultati per le Skilline alla partenza del campionato

Le ginnaste della squadra Skill di Canegrate hanno affrontato con determinazione la prima prova regionale del campionato di specialità Gold, mostrando talento e spirito competitivo nonostante qualche incertezza.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I risultati delle senior

Le veterane Agata Lucchini e Sofia Croce, nella categoria senior, hanno presentato esercizi di qualità, ma con margini di miglioramento: Lucchini ha ottenuto il 10° posto al nastro e il 13° alle clavette, mentre Croce si è classificata 13ª alla palla e 14ª al cerchio.

E delle junior

Tra le junior 3, esordio positivo per Gaia Tandin, che con le clavette si è piazzata 7ª. Noemi Liardo, sua compagna di squadra, ha chiuso all'8° posto al cerchio e al 10° con le clavette. Nella categoria junior 2, Elisa Santalini e Sofia Nebuloni hanno conquistato rispettivamente l'8° e il 9° posto alla palla, con Santalini che si è distinta anche con un 9° posto alle clavette. Le più giovani della categoria Allieve 2 fascia, Giorgia Zanelli e Diana Piteri, hanno ottenuto ottimi piazzamenti: Zanelli ha raggiunto il 5° posto al nastro e l'8° alla palla, mentre Piteri si è piazzata 8ª al cerchio e 17ª alla palla su 24 partecipanti. Assente per infortunio Alice Dell'Orto, a cui la squadra rivolge i migliori auguri di pronta guarigione in vista della prossima competizione, prevista tra due settimane.