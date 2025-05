Ginnastica Perseverant, i risultati della gara Allievi Gold Mortara

Ginnastica Perseverant Legnano, la gara Allievi Gold Mortara.

Ginnastica Perseverant in evidenza

Si sono disputate a Mortara le gare individuali categoria Gold Allievi valide per la qualificazione alla finale nazionale che si terrà a fine Maggio a Montevarchi. In evidenza anche gli atleti della Ginnastica Perseverant di Legnano.

La prima competizione ha coinvolto gli allievi A1 Nicolò Morrone ed Andrea Paolo Marinoni. Nicolò riesce a qualificarsi per la finale dopo una buona gara ed un piazzamento all’ undicesima posizione. "Rammarico per Andrea che non riesce nell’impresa della qualifica alla finale nazionale causa alcune imprecisioni che lo hanno penalizzato - commentano dalla società - Bravissimo Nicolò ma bravo anche Andrea, i giovani allievi allenati dal tecnico Riccardo Tosca saranno sicuramente futuri protagonisti nel proseguo della stagione agonistica".

Gli alti risultati

Per la competizione riservata agli allievi A2 Perseverant era presente con il ginnasta Riccardo Gariboldi che con un eccellente prestazione sale sul podio al terzo posto. R"iccardo conferma la crescita che in questi anni lo hanno portato ad eccellere nelle competizioni e si qualifica per la finale di Montevarchi con un ottimo punteggio". Qualificazione centrata anche per l’allievo A5 Sergio Ponzelletti che si piazza all’ottavo posto.

"Tutti soddisfatti per Sergio che al suo primo anno nelle competizioni Gold riesce ad ottenere la qualificazione per la finale nazionale".