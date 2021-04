Ginnastica artistica, le atlete della Perseverant trionfano alle regionali

Grande soddisfazione per Perseverant Asd di Legnano nelle gare regionali di ginnastica artistica che si sono svolte a Ghedi (Brescia).

Ginnastica artistica: le gare regionali

Si sono svoltea Ghedi (Brescia) le gare regionali SILVER GAF (Ginnastica Artistica Femminile) individuali per le categorie allieve livello LB. Ancora grande soddisfazione per la società Perseverant Asd di Legnano, che piazza sul podio ben tre ginnaste.

Tre atlete sul podio

Camilla Brumana sale sul podio al secondo posto con un ottimo punteggio e conferma i progressi costanti che si sono visti durante gli allenamenti di questi mesi. Le compagne Allieve 1 hanno ottenuto i seguenti piazzamenti: Agnese Zabeo 15, Alexia Pietrapertosa 9,Anita Barengo 11, Emma Cremonesi 7, Isabelle Cozzi 17.

Per le Allieve 2, grande soddisfazione per i risultati di Lisa Repossini che sale sul podio al secondo posto e per Martina Caccia che si piazza al terzo gradino del podio, mentre per Ludovica Gramignoli un incoraggiante 7 posto. Per le Allieve 3 vediamo piazzate Federica Morandi 12, e Giulia Guido 18. Le allenatrici Alice Seveso e Silvia Ferro, supportate anche da Genny Evolini e Valeria Milotta hanno preparato al meglio le ginnaste e si ritengono soddisfatte del risultato ottenuto. “Alcune imprecisioni dovute soprattutto all’emozione ed alla fretta di portare a termine l’esercizio, saranno superate e si potrà migliorare ulteriormente in previsione delle gare di squadra ormai imminenti – hanno concluso dalla società – Complimenti a tutti i partecipanti. Come sempre lo slogan Cuore Testa e Gamba”.