Ginnastica: alle finali nazionali grandi soddisfazioni per le Skilline

La grande famiglia Skill di Arconate si è trasferita in quel di Rimini per le finali nazionali Silver FGI dove ha ottenuto grandi soddisfazioni con podi e e vittorie.

Finali nazionali, grandi soddisfazioni per le ginnaste

49 ginnaste, allenatrici, genitori e sostenitori hanno riempito di azzurro la fiera portando tutta la loro passione, il loro impegno e il sostegno necessario a fare di una competizione una grande esperienza. Il livello sempre più alto e i numeri impressionanti (in alcune competizioni si sono superate le 200 presenze), non hanno scoraggiato le Skilline che, pur con tutta l’emozione che si porta dietro l’entrare in pedana a un campionato nazionale, hanno saputo buttare il cuore oltre l’ostacolo e riempire di magia questi giorni.

I risultati non dicono tutto, ma parlano del tanto lavoro, sudore e impegno, della cura e della pazienza delle allenatrici e di tanto, tantissimo altro che un numero non può esprimere pienamente, ma che al termine di una competizione deve necessariamente esserci, come punto di arrivo, ma anche come punto per una nuova partenza.

E quindi, ecco i “numeri” di questa trasferta finalmente goduta appieno con i sorrisi in bella evidenza e non celati dietro a una mascherina: 5 titoli italiani, 2 argenti, 4 bronzi e 36 finali conquistate , oltre a grandi miglioramenti dei punteggi da parte di tutte le Skilline.

Tutti i risultati a partire dalle squadre

S QUADRA SERIE D LB Allieve: Baratto Eleonora, Biondi Giorgia, Croci Sofia, Lampugnan i

Ginevra, Stirparo Martina 32 classificate.

S QUADRA SERIE D LC Open Messina Sara, Tandin Gaia, Toso Carolina, Turchetti Noemi

accedono alla finale e chiudono in 17 posizione.

S QUADRA SERIE D LD Allieve Barile Carlotta, Bertelli Chiara, Nebuloni Sofia, Santalini

Elisa, Usai Sara accedono alla finale e si laureano CAMPIONESSE ITALIANE.

S QUADRA SERIE D LE Open Cappellotto Carolina, Carini Aurora, Croce Sofia, Lucchini

Agata 31me classificate.

S QUADRA INSIEME LB1 allieve Lauria Melania, Parini Emma, Tenconi Carola 19me

classificate.

C OPPIA INSIEME LB2 allieve Lampugnani Ginevra e Stirparo Martina si classificano al 22°

posto, mentre le compagne Biondi Giorgia e Croci Marta seguono a pochi centesimi in 34 a

posizione.

S QUADRA INSIEME LC1 Open Colombo Martina, Jereghi Felicia, Monaco Rachele,

Sartorelli Amelia sfiorano la finale e chiudono in 17 a posizione.

C OPPIE INSIEME LC2 Open Comerio Federica e Crotti Celeste si classificano al 26° posto,

seguite da Meschini Giada e Sartorelli Ester in 41 a posizione, Messina Sara e Tandin Gaia in

78 a e Castoldi Greta e Trombetta Andrea Gaia in 83 a .

S QUADRA INDIEME LD1 Open Almasio Nadine, Betto Martina, Liardo Swami, Martocchia

Benedetta chiudono la loro prova in 19 a posizione.

C OPPIA INSIEME LD2 Open Liardo Noemi e Trombin Francesca ottengono la 42 a posizione.

Ecco ora i risultati degli individuali:

LA1 Allieve 1: Le skilline più piccole incantano con i loro sorrisi e portano a casa tanta esperienza:

Borroni Giorgia ottiene un ottimo 27° posto nell’AA, con la 39 a posizione al corpo libero e la 21 a

alla palla; Delgado Iraheta Celeste Sarai si aggiudica il 62° posto alla palla e Sidoti Emma il 79°

al corpo libero.

LB1 Allieve 2: Lampugnani Ginevra è 19 a AA – 17 a alla fune - 31 a al cerchio; Biondi Giorgia 27 a

AA - 19 a alla fune – 39a al cerchio, Stirparo Martina 30 a AA - 37 a alla fune - 21 a al cerchio, Croci

Marta 51 a AA - 31 a alla fune - 61 a al cerchio.

LB2 Allieve 2: Baratto Eleonora conquista una splendida 6 a posizione nell’AA e accede alla finale

con entrambe gli attrezzi dove conquista il BRONZO al nastro e la 7 a posizione alla palla.

LB2 Allieve 3: Paties-Montagner Luna è BRONZO nell’AA. In finale ottiene la 6 a posizione alla

fune e la 7 a al nastro

LB2 Allieve 4: Parini Emma conquista ben 3 medaglie: è VICE CAMPIONESSA ITALIANA

nell’ AA, CAMPIONESSA ITALIANA alla palla e BRONZO al nastro; Lauria Melania sfiora il

podio con la 4 a posizione nell’AA, sfiora la finale al nastro giungendo 11 a e centra la finale alla ​

palla dove chiude in 4 a posizione; Tenconi Carola è 8 nell’AA ed entra nella finale al nastro

chiudendo in 5 a posizione.

LC Allieve 4: Fanizzi Giulia ottiene la 24 a posizione alla palla e la 14 a al nastro

LC Junior 1: Tandin Gaia è due volta CAMPIONESSA ITALIANA: nell’AA e alla fune, mentre

chiude la finale alle clavette in 4 a posizione; Colombo Martina centra la finale alla fune dove

chiude in 4 a posizione; Messina Sara con una buona esecuzione, sfiora la finale alla palla

chiudendo in 14 a posizione.

LC Junior 2: categoria affollatissima con quasi 200 ginnaste ma le skilline riescono ugualmente a

brillare: Turchetti Noemi ottiene un bellissimo 7° posto nell’AA. In finale a cerchio e palla chiude

rispettivamente in 5 a e 6 a posizione; Monaco Rachele entra in finale alla fune dove chiude in 6 a

posizione; Sartorelli Amelia si piazza in 21 a posizione alle clavette; Toso Carolina chiude nella

prima metà classifica aggiudicandosi anche la 33 a posizione alle clavette, mentre Jereghi Felicia è

38 a alla fune e 35 a al nastro.

LC Junior 3: Sartorelli Ester entra in finale alla fune dove termina in 7 a posizione; Meschini

Giada è 38 a al nastro.

LC Senior 2: Crotti Celeste ottiene un brillante 29° posto nell’AA e centra la finale al nastro dove

chiude in 5 a posizione; Castoldi Greta rimane fuori dalle finali per pochissimi centesimi chiudendo

14 a alla palla e 22 a alle clavette; Trombetta Andrea Gaia chiude la sua prova con un buon 18° posto

al cerchio.

LC Senior 3: Comerio Federica, che è venuta a Rimini tra gli scritti e gli orali della maturità,

chiude l’AA in 11 a posizione, si laurea VICE CAMPIONESSA ITALIANA alla fune e conquista il

BRONZO alla palla.

LD Allieve 2: Dell’Orto Alice si aggiudica un ottima 16 a posizione nell’AA ed accede alla finale sia

alla palla dove sfiora il podio chiudendo in 4 a posizione, che alla fune dove si piazza al 9° posto;

Piteri Diana nella finale alla palla conquista il BRONZO , mentre Zanelli Gioriga è

CAMPIONESSA ITALIANA al nastro; Conte Gaia entra nella finale alla palla e chiude in 11 a

posizione.

LD Allieve 3: Tutte e tre le Skilline partecipanti a questa categoria si aggiudicano una finale: Barile

Carlotta è 8 a alle clavette, Bertelli Chiara è 6 a alla palla e Usari Sara è 8 a alla palla.

LD Junior 1: Trombin Francesca ottiene una buona 24 a posizione alla palla .

LD Junior 2: Cappellotto Carolina entra in entrambe le finali e si aggiudica la 6 a posizione al

nastro e la 9 a al cerchio; Garufi Emma è 42 a sia alla palla che alle clavette.

LD Junior 3: Carini Aurora centra la finale alla fune dove chiude in 10 a posizione.

LD Senior 2: Almasio Nadine ottiene una bellissima 15 a nell’ AA, sfiora la finale alla palla

giungendo 13 a e accede alla finale alle clavette dove termina con uno splendido 4° posto; Liardo

Swami conquista un otttimo 23° posto alla fune, mentre Martocchia Benedetta è 56 a alla palla.

LE Allieve 4: Santalini Elisa entra in finale alla palla dove termina in 8 a posizione; Nebuloni Sofia

chiude con uno splendido 17° posto l’AA e sfiora la finale alla palla con l’11° punteggio.

LE Junior 1: Liardo Noemi accede alla finale alla palla dove si aggiudica la 5 a posizione.

LE Junior 2: Pinciroli Nicoletta termina la sua prova in 47 a posizione al cerchio e 44 a alla palla.

LE Junior 3: Lucchini Agata entra nella finale al nastro dove ottiene l’8a posizione, mentre Croce

Sofia chiude in 9 a posizione la finale al cerchio.

Il commento della presidente

Il messaggio della Presidente Milena Vergottini, al termine di questi giorni intensi: