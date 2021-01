Gianmaria Compassi, campione oltre le barriere ha conquistato due medaglie d’oro al suo esordio nei Campionati italiani paralimpici di atletica leggera.

Gianmaria Compassi: l’impresa del campione

La passione, l’impegno quotidiano e la forza dei suoi sogni hanno portato il castanese Gianmaria Compassi a conquistare due medaglie d’oro ai Campionati italiani paralimpici di atletica leggera. A solo un anno e mezzo dall’inizio degli allenamenti. Compassi , 30 anni compiuti pochi giorni fa, ha infatti conquistato due primi posti nei 400 e negli 800 metri con la maglia della Pro Patria Arc di Busto Arsizio al suo esordio al Campionato italiano di atletica leggera indoor Fisdir e Fispes ad Ancona.

La sua storia

Una vittoria che forse due anni fa non credeva possibile, ma che si è resa tale grazie ai suo sforzi e alla lungimiranza del suo attuale allenatore ed educatore Renato Radaelli, che lo ha conosciuto quando Compassi era volontario in una casa di riposo di Castano Primo.

Radaelli ha raccontato:

“Ho conosciuto Gianmaria quando io lavoravo in Rsa e lui veniva a dare una mano come volontario. Circa due anni fa, l’ho visto fare le scale con un bello scatto e subito ho pensato che potesse essere tagliato per l’atletica leggera… dopo che per anni si è fatto quello sport, si riesce ad avere un certo occhio. Così ho valutato un po’ la situazione e poi gli ho proposto di iniziare ad allenarsi alla Pro Patria di Busto Arsizio. Per un anno si è allenato sotto la regia di Daniele Carminati e mia, per quanto riguarda la parte educativa, senza fare alcuna gara. La sua prima prestazione agonistica è stata con i normodotati a Milano, che ha mostrato come abbia saputo difendersi davvero con tanta dignità. Successivamente, a dicembre, la Pro Patria è riuscita a fondare la sezione Fisdir per permettergli di realizzare gare e la prima a cui ha partecipato è stata quindi quella ad Ancona”.

La sua impresa

Nei 400 metri, infatti, non solo Compassi ha conquistato la medaglia d’oro, ma con il tempo che ha realizzato (1’ 09,63”) ha anche realizzato la miglior prestazione italiana di categoria. Negli 800 metri poi è riuscito a raggiungere il quarto posto nella serie unica mista con il suo nuovo primato personale di 2’ 34,31”. Tempo migliorato di ben 7’’; questo quarto posto gli è valso la seconda medaglia d’oro nella sua categoria.