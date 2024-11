Si è corsa domenica 10 novembre una gara endurance di 2 ore presso il kartodromo Kart&Go di Montano Lucino. A vincere è stato l'Sfc Abbiategrasso.

Gara di kart a Como: vince l'Sfc Abbiategrasso

L’occasione? I festeggiamenti per i 10 anni di campionati kart di SFC Como. A darsi battaglia numerosi club oltre a quello di Como che scendeva in pista con tre squadre: SFC Vedano, SFC Erba, SFC Castenedolo, SFC Portofino ed SFC Abbiategrasso, che con spirito di amicizia ed allegria, hanno corso in una mattinata ben organizzata e ben gestita. Ad aggiudicarsi una straordinaria vittoria sono stati i ragazzi della squadra di SFC Abbiategrasso.

Questo trionfo arriva a consolidare la forza e la determinazione dimostrate in gara, ricordando la memorabile vittoria alle Finali Mondiali del Mugello nel 2019. Un grande applauso al team e a tutti i partecipanti per una gara corsa all’insegna dell’amicizia e della collaborazione fra club.