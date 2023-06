Galimberti, Telve e Dell'Acqua: l'orgoglio del Legnano Baseball al Torneo delle regioni

Il Legnano Baseball può contare diversi convocati tra softball e baseball per il Torneo delle Regioni. Segno concreto di un ottimo lavoro sul campo da parte dei nostri allenatori che possono guardare con soddisfazione assieme al Presidente Massimo Gioachini a queste prestigiose convocazioni.

Galimberti nella selezione lombarda under 18

Per il softball il Direttore Sportivo Chicco Pisi annuncia:

“Siamo fieri che la nostra Benedetta Galimberti faccia parte della selezione Lombarda under 18 partecipante al Torneo delle Regioni”. Galimberti è una delle tante nuove giocatrici biancorosse che nell'autunno 2021 si sono avvicinate al mondo del batti corri e che attraverso la propria volontà e disponibilità è riuscita nell'ardua impresa di conseguire la convocazione con la Lombardia al Torneo delle Regioni 2023 che si svolgerà in Toscana.

Le caratteristiche della giocatrice

“Galimberti -spiega il Direttore Sportivo- è un esterno e ha al momento come caratteristica principale quella del tempismo

e della velocità sulle basi. Altre sono le giocatrici della ‘classe 2021’ in rampa di lancio, ma ... tempo al tempo. Fernandez,

Zamora e Rainini stanno con pazienza e competenza plasmando quelle che nel futuro dovranno e potranno diventare asse portante

del top team senior legnanese. Nel frattempo in bocca la lupo Benedetta, apprendi e divertiti!”.

Convocati anche Telve e Dell'Acqua

Il medesimo augurio lo rivolgiamo con il Direttore Sportivo Gustavo Provasi ai ragazzi del baseball:

“Al Torneo delle Regioni come baseball per la categoria under 18 sono stati convocati Alessandro Telve (ruoli: interbase / lanciatore), Simone Dell'acqua (ruoli: 2a base / ricevitore). Queste convocazioni sono una grande soddisfazione per i nostri colori e per i ragazzi chiamati a giocare il torneo con la possibilità di fare una grande esperienza a livello sportivo e umano”.