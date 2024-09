Il team femminile di football americano Scarlet Phoenix prosegue il cammino verso il suo primo esordio, fissato per il 23 Novembre prossimo, quando a Garbagnate Milanese affronterà la compagine inglese delle Titans Manchester.

Football americano: prosegue la preparazione delle Scarlet Phoenix

Domenica scorsa le ragazze si sono allenate ancora sul campo della FG CALCIO di Garbagnate, ormai un campo considerato la propria Home, vista la disponibilità ed il rapporto consolidato con la dirigenza blu/amaranto, con un sesto raduno che le ha viste questa volta alle prese anche con il nuovo Playbook degli schemi approntato dai coaches. Circa una ventina di ragazze, come sempre provenienti da diverse parti di Italia, si sono ritrovate per la consueta preparazione fisica e l’allenamento specifico di ogni reparto con i rispettivi coaches. Suddivise in attacco e difesa, dopo aver provato sul campo gli schemi imparati nelle settimane precedenti, hanno dato vita nel finale ad uno scrimmage di verifica che ha dato delle buone impressioni allo staff di AGWA.

L’Head Coach, Jacopo Cecchini, ormai pendolare tra Spagna e Italia, ha effettuato alcuni briefing durante la giornata, tra cui quello conclusivo, caratterizzato dal ringraziamento alle ragazze presenti per la partecipazione e sottolineando che si iniziano a vedere progressi importanti di allenamento in allenamento.

Tutte le persone presenti all'allenamento

Oltre ai nomi già noti dello staff tecnico, quali Marisa “Red” Carosi, Michele Corso, Davide Lupatelli, Ottavio Mengo, Toio Munerol, Carlo Vailati, Fabrizio Spanò, si è aggiunto questa volta a Garbagnate anche coach Den Rasoli, ben felice di entrare a far parte del progetto BackintheGame di AGWA, proprio lui che nel football femminile è stato uno dei primi a credere nelle ragazze e uno dei fondatori delle Sirene Milano. C’è ancora molto da lavorare e a quasi due mesi dal test match internazionale, sembra che ci siano comunque tutti i presupposti per fare bene.

La partita si disputerà nella formula del 7 contro 7, con le inglesi che da un paio di anni giocano già il football a 11 giocatori, ma che sono pronte a schierarsi in campo in formazione ridotta. Gli esordi non sono mai facili, ma come si suol dire, il lavoro paga sempre, ma questa volta bisogna sottolineare anche il grande impegno che ci stanno mettendo queste ragazze, tra spese di viaggio e chilometri, a conferma che hanno tanta voglia di giocare a football.