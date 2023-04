Splendida vittoria dei Frogs Legnano che al Vigorelli piegano i Rhinos Milano 25 a 14. Una vittoria entusiasmante fatta di cuore e testa contro un'ottima formazione come quella meneghina. Un derby storico per il football americano a livello nazionale perché il 24 giugno 1978 si disputó allo Speroni il primo incontro riconosciuto dalla Federazione.

Football americano: il derby è legnanese

La partita è iniziata con la corsa in touchdown di Eystin Salum e la trasformazione di Emanuele Nirta (0-7). I Rhinos rispondono con Boni e Sarra pareggiando. Nel secondo tempo gli ospiti si rifanno sotto con Bentley e Sarra e Salum tiene in partita prima dell'intervallo (13-14) i legnanesi. Nel terzo ancora Salum con un touchdown in capovolta sulla

linea trascina le Rane: Legnano ora è avanti 19 a 14. A questo punto è la difesa a salire in cattedra con una grande prestazione che ha caratterizzato l'intero incontro. A inizio dell'ultimo tempo è ancora Salum a segnare. Poi la sospensione del match e gli ultimi interminabili istanti della gara con la squadra bravissima a rimanere concentrata e attenta dopo le raccomandazioni del Coach prima dell'esultanza finale e del saluto sportivo tra le due squadre che hanno fatto la storia di questo sport. Una prova impreziosita anche dalle statistiche: gli intercetti di Antonio Gianera e Federico Maffi nel primo quarto e di Salum nell'ultimo periodo con Filippo Tamburrino autore di un sack nel terzo quarto. Una grande prova di squadra che è valsa la seconda vittoria di fila. Il derby è legnanese!