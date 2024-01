Fine settimana intenso per le ginnaste della Skill di Canegrate

Lo scorso fine settimana, le ginnaste di Canegrate sono state impegnate su ben 3 fronti.

A Legnano sono scese in pedana le skilline impegnate nella prova regionale individuale Silver LB1.

Fine settimana intenso per le ginnaste della Skill Canegrate

Ottimi i riscontri sul piano dei punteggi ottenuti dalle giovani atlete in questa prima uscita stagionale.

Tra le A3 Giorgia Borroni conquista un ottimo 5° posto in classifica generale, seguita da Emma Sidoti in 14° posizione, Alice Almasio in 15°, Lavinia Usai in 21° e Celeste Delgado che chiude in 39° posizione a causa di alcune imprecisioni. Nelle singole specialità Giorgia ottiene uno splendido primo posto alle clavette, Emma conquista la seconda posizione al nastro e Alice è seconda alla fune.

Nella categoria A2 Elisa Pucci chiude in 22° posizione con il secondo posto al nastro e il terzo alle clavette. Rebecca De Simone chiude la sua prova con il 35° punteggio generale.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Le altre prove di giornata

Esordio assoluto in una gara federale per le piccole A1: ottima la 9° posizione DI Greta Sardone che ottiene anche un bronzo alla palla. Tanta emozione condiziona la prova di Nicole Muscò che chiude questa sua prima esperienza in 18° posizione.

Nella categoria J1 buona la prova di Sofia Montagna che chiude con il 10° posto in classifica generale, ottenendo un bronzo alle clavette e un argento al nastro.

Elisa Gagliano impegnata tra le J2 chiude in 8° posizione assoluta, conquistando il bronzo sia alla palla che alla fune.

Nelle S1 Giorgia Dell’Orto con un secondo posto al cerchio termina la sua gara in 6° posizione.

Questa gara ha rappresentato il punto di partenza per impostare il lavoro in palestra e migliorare esecuzioni e composizioni in vista dei prossimi impegni.

Le gare amichevoli

Nelle gare amichevoli di Bollate e Desio, altre skilline hanno avuto modo di portare in pedana gli esercizi che presenteranno nelle prossime gare federali.

A Bollate erano impegnate le ginnaste che parteciperanno ai campionati individuali LC, LD e LE. Complimenti a Marta, Eleonora, Giorgia, Martina, Carolina, Rachele, Luna, Emma, Melania, Sofia, Carlotta, Sara, Giulia, Carolina, Noemi, Alice, Giorgia e Chiara che hanno conquistato ottimi risultati, salendo tutte sul podio in tutte le specialità presentate.

A Desio Elisa, Sofia, Agata, Noemi e Sofia hanno invece testato gli esercizi che porteranno in pedana nel campionato Gold di serie C, ottenendo buoni punteggi e preziose indicazioni sul lavoro ancora da svolgere.