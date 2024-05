Continua la performance positiva per le squadre del Rho Baseball che mostrano grinta e determinazione e si portano a casa vittorie decisive in diverse categorie.

Fine settimana di vittorie per il Rho baseball

La squadra Under 18 ha dominato Lodi con un punteggio netto di 17 a 0, mostrando superiorità netta sul campo. La formazione di Lodi non è stata in grado di contrastare l'aggressività e la precisione degli atleti di casa che hanno messo in mostra un gioco dinamico e decisivo. Solida prova dei giovani lanciatori del Rho che con precisione non lasciano scampo alle mazze avversarie. Diversa è stata la sorte della squadra Under 12, che nonostante una buona prestazione, ha dovuto cedere il passo ai Braves. La partita si è conclusa con un punteggio di 9 a 11, a favore degli avversari. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato un grande spirito combattivo e la volontà di fare bene. I piccoli atleti stano lavorando costantemente per divertirsi e avere sempre più consapevolezza dei ruoli e del gioco di squadra.

Le ottime prestazioni delle altre squadre

Ottima prestazione per la squadra Under 15 che batte Legnano con un punteggio netto di 20 a 5. La partita è stata caratterizzata da numerose valide e nessun errore, dimostrando l'efficienza e la concentrazione che sta caratterizzando questi primi incontri di inizio Campionato. C’è tanta voglia di scendere in campo e fare bene, anche perché il tempo non permette sempre di allenarsi e la voglia di giocare si intensifica sempre di più.

Infine, la prima squadra si è distinta in trasferta a Genova, battendo i Genova Rookies con un punteggio di 15 a 5, match chiuso per manifesta. La prima squadra del Rho ha dimostrato una grande voglia di far baseball, ottenendo un risultato importante dopo la sconfitta di settimana scorsa.