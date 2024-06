Il Rho Baseball continua a brillare con un fine settimana ricco di successi. Dopo la vittoria della squadra U18 nella partita settimanale del mercoledì contro il Milano’46, anche le altre categorie hanno regalato grandi soddisfazioni ai tifosi dei "blues".

Fine settimana di vittorie per il Rho baseball

Sabato, la squadra U12 ha affrontato il Legnano, portando a casa una vittoria con un punteggio di 12 a 9. La partita è iniziata con un'aggressività impressionante da parte dei giovani giocatori del Rho, che hanno segnato 5 punti nei primi 3 inning. Dopo una fase di rilassamento che ha permesso agli avversari di avvicinarsi, portandosi a soli due punti di distanza, la determinazione dei ragazzi del Rho è emersa nell'ultimo inning. La grinta finale ha segnato la seconda vittoria del campionato per l'U12 segno dell’ottimo lavoro dei giovani atleti e dei loro tecnici.

Under 15: Dominio Totale

Domenica è stata la volta della squadra U15, che ha dominato i Braves con un punteggio di 16-2. La solidità della squadra si è vista sia in attacco che in difesa. I lanciatori Silva, Colla, e il debuttante Dambra hanno offerto una prestazione eccellente, mentre le valide e le rubate sulle basi hanno permesso di consolidare il risultato fin dai primi inning.

I primi due inning si chiudono per 10 a 0 per il Rho, nel terzo inning entra solo un punto e si consolida il risultato con altri 5 punti al quarto inning, concedendo solamente 2 punti agli avversari.

Serie C: Vittoria Schiacciante

Anche la prima squadra del Rho Baseball porta a casa un’ottima vittoria contro i Braves, con un punteggio di 19-7. La prestazione ha confermato l'ottimo momento di forma della squadra, che continua a dimostrare una grande coesione e determinazione sul campo. Dopo un primo inning di studio reciproco, il Rho ha segnato ben 7 punti nel secondo inning, chiudendo con un parziale di 7 a 0. Sul monte di lancio, Sciannamea ha svolto un lavoro impeccabile, non concedendo nulla agli avversari grazie anche al supporto di una difesa solida. Sul monte di lancio anche Brambilla, Fraschini e il closer Vargas che chiude la partita per manifesta al settimo inning.

Il weekend ha visto il Rho Baseball trionfare in tutte le categorie, dimostrando una crescita costante e una grande capacità di gestione delle partite. Le vittorie dell'U12, dell'U15 e della Serie C sono un segnale positivo per il futuro della società, che continua a lavorare con impegno e passione per raggiungere nuovi traguardi.