Con un’ottima prestazione le Rugby Parabiago Women hanno ragione del Cus Milano, imponendosi con il risultato di 47-7.

Fine settimana di gare per il Rugby Parabiago: bella vittoria delle ragazze

Una supremazia mai in discussione nel corso del match, con una squadra rossoblù concentrata fin dal primo minuto che già nel primo tempo, chiuso 32-7, ha messo le basi per la vittoria finale

“Eccellente prestazione delle nostre ragazze con CUS Milano – ci racconta l’Head Coach Nicholas Serra. La nostra squadra è entrata in campo con un’ottima attitudine e concentrazione e dal primo minuto ha imposto il nostro gioco in attacco e messo sotto pressione le avversarie. Nel secondo tempo, le nostre sono state molto brave a reggere la risposta delle avversarie che hanno alzato l’intensità, con una prestazione difensiva che ha negato al Milano molte opportunità di segnare punti e siamo anche riuscite ad arrotondare il punteggio. Quello che stiamo facendo è davvero un ottimo percorso. Ora ci aspetta un periodo senza partite, la prossima di campionato sarà il 26 gennaio a Genova per l’ultima giornata del girone di andata. Nel frattempo, dopo un po’ di riposo nel periodo natalizio, stiamo cercando di organizzare un test match per tenere alta la concentrazione.”

Woman of the Match Stefania Rosini, che con una prestazione di ottimo livello guadagna l’applauso di tutto il Club e dei tifosi presenti. Le Rugby Parabiago Women, dopo questa vittoria, guidano il girone 1 della Serie A femminile a punteggio pieno.

I risultati delle squadre Juniores

Il weekend appena passato ha visto impegnate tutte le squadre Juniores del Rugby Parabiago, maschili e femminili.

Alcune buone prestazioni hanno portato a risultati positivi, ma sono anche numerosi gli spunti su cui lavorare per continuare a perseguire l’obiettivo della crescita dei ragazzi e delle ragazze, che passa anche attraverso le difficoltà e le sconfitte.

Non riesce l’Under 18 nel campionato Elite ad avere la meglio sul Rovigo, che si impone per 34 – 11. Un risultato frutto di una prestazione che non è stata all’altezza soprattutto dal punto di vista mentale.

“Abbiamo perso una partita che era ampiamente alla nostra portata – racconta l’Head Coach Stefano Pella. Al di là del risultato, quello che preoccupa maggiormente è l'atteggiamento altalenante che abbiamo avuto durante l'arco di tutta la partita. Siamo stati focalizzati sul fare il nostro gioco per i primi 10/15 minuti dove abbiamo anche segnato. Poi un vuoto di 50 minuti dove abbiamo perso il focus e ci siamo disuniti, sia in attacco che in difesa, per poi ritornare a giocare negli ultimi 10 minuti quando ormai la partita era compromessa. Come allenatori dobbiamo lavorare per risolvere questo problema di tenuta mentale soprattutto in trasferta, dove la stanchezza si fa sentire maggiormente. Adesso testa all'ultima partita in casa con Verona dove vogliamo essere performanti per chiudere l'anno nel migliore dei modi. Poi avremo due settimane di sosta dalle attività che ci permetteranno di ricaricare le energie mentali e fisiche in vista della seconda parte della stagione.”

La vittoria dell'Under 18

Soddisfazione è invece arrivata nell’altra partita che vedeva impegnati i nostri ragazzi Under 18, che hanno battuto Mantova con il risultato finale di 26-5. Dopo un periodo complicato, in cui i ragazzi avevano alternato buone prestazioni ad alcune sottotono, i nostri Galletti hanno giocato un buon rugby, in crescendo durante il match.

“La prestazione dei ragazzi è stata buona – dichiara il Coach Youssef Darbal. Ottima l’attitudine messa in campo nella partita di oggi, soprattutto nel secondo tempo quando siamo riusciti a concretizzare il gioco creato. Sono molto contento che sia arrivata la vittoria, dopo un periodo un po’ difficile dal punto di vista dei risultati, perché ai ragazzi serviva un’iniezione di fiducia La squadra sta lavorando bene e sono sicuro che, continuando così, non potranno che migliorare individualmente e come collettivo. Ora attendiamo la composizione dei gironi che ci vedranno impegnati nella seconda fase del campionato a partire da gennaio, per continuare a crescere.”

Le due squadre Under 16 hanno patito due avversari preparati e risoluti. Entrambe in trasferta, sabato è stato il Rho ad avere la meglio sul Parabiago blu per 78-12, mentre la rossa ha perso a Cogoleto per 20-10.

“Weekend complesso per l’Under 16 – racconta l’Head Coach Riccardo Rizzo. La partita della blu è stata molto sofferta, con un avversario di ottimo livello che ci ha messo sotto sul piano fisico. Comunque ci sono state ottime situazioni di gioco, da analizzare con i ragazzi. Siamo riusciti a mantenere il possesso in alcune azioni multifase interessanti, sicuramente c’è tanto da lavorare su tecnica di base e principi di gioco per gran parte della squadra ma nessun problema, siamo qua per questo. Per quanto riguarda la squadra rossa, è stata una partita molto tirata, giocata con grande attitudine da entrambe le squadre. Ottimi placcaggi e buone difese l’hanno tenuta sempre punto a punto. Il risultato è stato in bilico fino all’ultima azione, che ha portato in meta il Cogoleto dopo che eravamo stati nei loro 22 senza purtroppo riuscire a concretizzare. Poteva fine con una vittoria o un pareggio, è finita con una sconfitta. I ragazzi hanno combattuto, ma dobbiamo migliorare sui dettagli che, quando una partita è tirata, fanno la differenza. Comunque complimenti ai ragazzi che hanno lottato e anche al Cogoleto. Ora abbiamo un po’ di riposo, riprenderemo con i Training Days ad inizio gennaio.”

Una bellissima domenica per le Juniores femminili, che hanno partecipato a due tappe CRL Seven a tutto campo, dove velocità e capacità di reazione sono fondamentali, insieme ad una grande attitudine difensiva.

“Bravissime le ragazze della 18 – commenta la Coach Samantha Grieco. Partenza diesel, nei primi minuti erano un po’ spaesate, gli spazi non hanno aiutato…Poi si sono concentrate di più sulla distribuzione, hanno cominciato ad essere più efficaci sia con il portatore che con i sostegni, così da riuscire a lavorare bene negli spazi. Questo le ha portate a vincere tutte le partite, con ottime prestazioni in campo. Un saluto a Johana e Klara, le due ragazze della Repubblica Ceca che hanno trascorso con noi gli ultimi due mesi e che ci hanno salutato al termine della partita per tornare a casa. Speriamo di rivederle presto!”

Molto soddisfatto anche lo staff dell’Under 16 e dell’Under 14 femminile, che sul campo di Rovato si sono ben comportate.

“Le ragazze con pochi numeri e pochi cambi hanno onorato il campo alla grande – dichiara il Coach Enrico Stemberger. I miglioramenti sono stati evidenti ovunque, manca ancora un po' di gestione della profondità sullo spazio e il movimento senza palla ma ci lavoreremo. Sono felice anche della reazione di carattere nei momenti di difficoltà che ovviamente la stanchezza ha portato durante il torneo. Facciamo il nostro in bocca al lupo ad Alyssa, che dovrà stare ferma per un po’ a causa di un colpo subito.” “Fin dal primo minuto la squadra ha mostrato grande attitudine e aggressività difensiva – dichiara la Coach Erica Castiglioni sulla prestazione della Under 14. È evidente che il lavoro svolto negli allenamenti delle ultime settimane sta iniziando a dare i suoi frutti. C'è ancora strada da fare, ma le basi sono solide e lo spirito è quello giusto.”

Anche la 14 maschile è scesa in campo sabato, in due match a Sesto S. Giovanni e uno ad Oreno con gli amici del Como, con Lambro Rugby.

“Abbiamo voluto dare spazio ai ragazzi che, per varie ragioni, hanno giocato poco ultimamente – commenta l’Head Coach Marco Mainardi. Abbiamo visto buone cose in campo, ma c’è naturalmente molto da lavorare soprattutto per chi non si è allenato con continuità. Siamo soddisfatti di questa prima parte di stagione, andiamo alla pausa natalizia sapendo che c’è ancora tanto da fare ma abbiamo davvero un bel gruppo di ragazzi e continueremo a lavorare per la loro crescita sportiva ed umana.”

Solo un appuntamento ancora per le Juniores nel 2024. Domenica prossima 22 dicembre l’Under 18 Elite sfiderà al Venegoni - Marazzini i pari età del Verona, in un match tutto da vivere! Avanti tutta, Galletti!