Fine settimana di gara per le ginnaste della Skill

Gli ottimi risultati

Dieci le atlete in gara durante il weekend a Desio per la società di Canegrate.

Altro fine settimana di gara e altri ottimi risultati sono arrivati per le ginnaste della Skill di Canegrate impegnate nella prova regionale del campionato LD.

Ottimi risultati per le atlete in gara

A Desio sono scese in pedana 10 atlete che, in questa competizione di alto livello tecnico, con una partecipazione davvero numerosa e classifiche giocate sui centesimi, si sono distinte per la loro determinazione e grinta. È mancato il podio nella classifica generale, ma sono stati comunque raggiunti ottimi livelli nelle singole specialità.

Per la categoria Allieve 3, Usai Sara chiude l’all around in 8a posizione, con il secondo punteggio al cerchio e il terzo alla palla; Barile Carlotta giunge 10a ottenendo il quinto punteggio alla fune e il decimo al cerchio; Bertelli Chiara si aggiudica la 14a posizione nella classifica generale e conquista il primo punteggio alla palla e il quinto alla fune.

I risultati della categoria Junior e Senior

Nelle Junior 1 Trombin Francesca termina in 8a posizione l’all around, con il quarto punteggio alla palla e il quattordicesimo al cerchio. Buona anche la prova delle Junior 2: Cappellotto Carolina ottiene l’11a posizione all around, il quarto punteggio al nastro e il settimo al cerchio; Garufi Emma chiude in 21° posizione, con il secondo

punteggio alle clavette e il decimo alla palla. Sfiora il podio Carini Aurora nelle Junior 3, conquistando la 5a posizione nell’all around grazie al secondo punteggio sia alla fune che alle clavette.

Nelle Senior 2 Almasio Nadine si aggiudica la 10a posizione in classifica generale con il settimo punteggio alle clavette e il nono alla palla; Martocchia Benedetta ottiene la 18a posizione generale con il diciottesimo punteggio al cerchio e il sesto alla palla; Liardo Swami chiude la sua prova in 29a posizione, con il quarto punteggio alla fune e il diciottesimo alla palla. Per tutte ci sono ampi margini di miglioramento e le indicazioni ricevute durante questa prova saranno di sprone per il lavoro in palestra dei prossimi mesi.