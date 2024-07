Un weekend all'insegna del ciclismo ha animato il comune di Dairago, regalando momenti indimenticabili agli appassionati delle due ruote e alla comunità locale di Dairago.

Fine settimana di ciclismo con l'Us Dairaghese

Sabato 29 giugno, presso il Cinema Auditorium Paolo VI, si è tenuta la presentazione del libro “100 anni di pura passione” che celebra la storia della US Dairaghese Ciclismo. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, tra cui figure di spicco del mondo ciclistico come il Presidente Regionale della FCI Stefano Pedrinazzi, il Presidente Provinciale della FCI Luca Arrara, e il Sindaco di Dairago, Paola Rolfi. Presente anche il Presidente del Giro Handbike, Fabio Pennella, insieme ad atleti e dirigenti attuali e del passato della US Dairaghese Ciclismo. La presentazione è stata un'occasione per ripercorrere i momenti più significativi di questa storica società e per onorare il contributo di tutti coloro che ne hanno fatto parte e hanno contribuito a scriverne la storia.

45° GP Frattolillo - Domenica 30 Giugno

Domenica 30 giugno si è svolto il 45° Gran Premio Frattolillo a Dairago, una gara riservata alla categoria giovanissimi che ha visto la partecipazione di oltre 150 iscritti. L'evento è stato un grande successo, confermando ancora una volta l'importanza del ciclismo giovanile nella comunità locale e l'impegno della US Dairaghese ciclismo nella promozione dello sport tra i giovani.

I prossimi eventi in programma

La US Dairaghese continua a celebrare il suo centenario con una serie di eventi imperdibili:

● Mostra Fotografica del Centenario: Sabato 6 Luglio alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Dairago, si terrà l’inaugurazione della "Mostra del Centenario". Un'occasione unica per ripercorrere la storia della società e rivivere i momenti più significativi attraverso una collezione di fotografie storiche e cimeli.

● Tappa del Giro d'Italia Handbike: Il 14 luglio, Dairago ospiterà la centesima tappa del Giro d'Italia Handbike. Un evento di grande rilevanza che porterà sul nostro territorio gli atleti del Giro Handbike, offrendo un'opportunità straordinaria per sostenere e promuovere il ciclismo paralimpico.

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari, agli sponsor e all’Amministrazione che hanno reso possibile queste due giornate di grande ciclismo a Dairago e saranno di supporto per gli eventi futuri.

Rinnoviamo l'invito a partecipare alle prossime iniziative in programma.