Finali per la Federazione pallavolo: presente anche Abbiategrasso

Terzo week end di finali per il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco di Pallavolo: questa volta sono i ragazzi dell’Under 17 e le ragazze dell’Under 16 ad essere protagonisti. Presente anche Abbiategrasso.

Finali territoriali per la pallavolo

Le squadre contendenti la vittoria del Trofeo, in lotta per le posizioni comprese tra il 5° e l’8° posto del ranking, e quelle concorrenti la vittoria del Campionato, in competizione per il ranking tra la 1° e la 4° posizione, hanno regalato al pubblico uno spettacolo degno delle migliori finali.

Le tanto attese gare del Campionato sono state giocate a Busnago. Le squadre vincitrici del Trofeo si sono invece decise a Bollate presso il Palazzetto dello sport “Carlo Galimberti”.

La domenica di partite del Campionato si è aperta con la sfida per il terzo gradino del podio Under 17 nella quale si sono affrontate le formazioni di Powervolley Diavoli e Gonzaga Milano-Vero Volley. Dopo un primo set protrattosi ai vantaggi, la resistenza dei brianzoli è venuta meno nei canonici tre set. Gonzaga Milano ha conquistato la vittoria aggiudicandosi la medaglia di bronzo con il punteggio di 3-0 (27-25; 25-15; 25-21).

La finalissima dell'under 17

Durante la finalissima si è ripresentata la sfida che avvenne lo scorso anno durante la finale del Campionato under 17 che ha poi visto uscire vittoriosi i Diavoli Powervolley. A quasi un anno di distanza si presenta la possibilità di rivincita per i ragazzi del Vero Volley Banco BPM. I Diavoli incominciano al meglio il match aggiudicandosi un combattuto primo set (25-23), la reazione dei monzesi non stenta ad arrivare con la vittoria del secondo set (25-21). Questo è stato l’apice raggiunto dagli atleti monzesi che si sono dovuti arrendere in 4 set ai Diavoli Powervolley che si aggiudicano così il titolo per 3-1 (25-23; 21-25; 25- 17; 25-21).

Il premio di MVP va a Samuele Gariboldi (Diavoli Powervolley) mentre quello di miglior palleggiatore della competizione a Nicolò Reseghetti (Vero Volley). La sfida del Campionato Under 16 prende il via con una partita molto combattuta per il 3° posto. I sestetti di Bracco Pro Patria Milano e Visette Busnago Volley si sono dati battaglia per 4 set e oltre un’ora e mezza di gioco. Al primo set vinto da Pro Patria ha

risposto Visette con un secco 25-12, la reazione però non ha avuto seguito. È infatti la Pro che vince per 3-1 (25-20; 12-25; 25-15; 25-18).

La finalissima si è protratta per oltre 100 minuti di gioco durante i quali le atlete di Busnago Visette si sono spese per non farsi sfuggire il Titolo. Dopo la vittoria del primo set però, si sono dovute arrendere alle avversarie del Vero Volley Delicatesse che hanno vinto l’oro per 3-1 (22-25; 25-16; 25-21; 25-23).

L’MVP è stata Carola Tesoro, mentre il premio di miglior palleggiatrice va a Elena Fellegara, entrambe atlete di Vero Volley.

La finale per l'under 17 maschile

Nel maschile Under 17, la sfida di apertura del Trofeo ha visto sul campo i sestetti di San Massimiliano Kolbe e Pro Volley Abbiategrasso. I ragazzi delle due formazioni si sono affrontati per oltre 90 minuti per la conquista del terzo posto. Nonostante il risultato di 3-0, il match è stato combattuto ed ha visto imporsi gli atleti del Kolbe con il punteggio di 3-0 (25-23; 25-22; 27-25). Il match finale per la conquista del gradino più alto del podio ha visto protagoniste le formazioni di Desio Volley Brianza e Pallavolo GSA. Dopo un inizio deciso del GSA che ha portato alla vittoria del primo set (25-15), i ragazzi di Desio si sono riorganizzati rimontando il secondo set (25-18) e lanciandosi verso la conquista del Trofeo in 4 set con il punteggio di 3-1 (15-25; 25-18; 25-20; 25-19). Eletto MVP Riccardo Lagravinese (Desio Volley Brianza).

A contendersi il terzo piazzamento assoluto del Trofeo Under 16 Femminile questa volta sono le ragazze del Billa Volley Milano e Viscontini Tea Consulting Milano. La finalina è incominciata con una sfida punto a punto terminata solo al 30esimo in favore di Billa alla quale Viscontini è però riuscita a reagire arrivando alla vittoria per 3-1 (28-30; 25-15; 25- 15; 25-23). L’emozionante finalissima è stata decisa solo al 5° set e ha visto in campo Pallavolo Picco Lecco e Volley Team Brianza. Costretta all’inseguimento dopo aver perso il primo set (17-25), Lecco si aggiudica un combattutissimo secondo set (30-28) per

poi portarsi in vantaggio con la vittoria del terzo (25-19). VTB ha però trovato le energie per una reazione aggiudicandosi gli ultimi due set e la conquista del Trofeo con il punteggio di 3-2 (17-25; 28-30; 19-25; 25-10; 15-12). L’MVP del Trofeo è Caterina Gerosa (Volley Team Brianza).