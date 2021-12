Finale nazionale Gold per la Perseverant

Ginnastica

Il prossimo weekend a Civitavecchia la società di Legnano gareggerà per i titoli di campione italiano nelle categorie Junior e Senior.

Finale nazionale Gold per le atlete della Ginnastica Perseverant Asd.

Finale nazionale Gold per Elena Colombo e Noa Maria Villa

Le ginnaste legnanesi Elena Colombo e Noa Maria Villa hanno conquistato il diritto di partecipare alla finale nazionale che si disputerà sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 a Civitavecchia (Roma), dove verranno assegnati i titoli di campione italiano per le categorie Junior-Senior. Noa, che partecipa nella categoria Junior, sarà in finale nella specialità volteggio, mentre Elena gareggia nella categoria Senior e disputerà la finale alla trave.

"Confidiamo di chiudere in bellezza l'anno agonistico 2021"

La società ringrazia per i sacrifici e l’impegno di tutti quelli che hanno contribuito al prestigioso traguardo, i tecnici Rita Peri e Mario Tesorio sono soddisfatti del risultato ottenuto e confidano in un’ottima prestazione per poter così chiudere in bellezza l’anno agonistico 2021. "Le ragazze sono state protagoniste per tutto l’anno agonistico di ottime prestazioni e potranno finalmente competere in una finale di così alto profilo dove vedremo in competizione il meglio della ginnastica artistica femminile nazionale - spiegano - Un grande in bocca al lupo alle ginnaste legnanesi che rappresenteranno anche la nostra città nel loro difficile impegno di fine anno". Con "cuore, testa e gamba" come recita lo slogan della Perseverant.

Nella foto di copertina: Noa Maria Villa ed Elena Colombo