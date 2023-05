Finale amaro in regular season per la Sangiorgese basket

Finale amaro per la Sangiorgese basket in Regular Season. Contro la prima della classe i Draghi non sono riusciti nell'impresa, perché Livorno ha sempre mantenuto il controllo della gara.

Sconfitta interna per i Draghi

Si é chiusa con una sconfitta interna la regular season dei Draghi che contro la prima della classe non sono riusciti nell'impresa. Il tutto in una gara che non è mai stata messa in discussione e che Livorno ha condotto dall'inizio alla fine in sostanziale controllo.

L'andamento della gara

La partita è stata caratterizzata da numerose rotazioni che una Sangio a ranghi ridotti ha provato ad interpretare al meglio ma che la Libertas grazie alla qualità del proprio roster ha gestito e vinto con merito.