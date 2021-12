Festa di Natale per i Nuotatori del Carroccio

Nuoto

I nuotatori della società sportiva di Legnano si sono sfidati nel torneo natalizio.

L'Asd Nuotatori del Carroccio di Legnano ha festeggiato come da tradizione lo scorso 18 dicembre 2021 con una serie di sfide amichevoli nella piscina di casa.

Una gara fra amici ma adrenalinica

Tutta l’A.S.D. Nuotatori del Carroccio (Squadra Acque libere, Apnea, Master e Squadra Agonistica) ha festeggiato, come da tradizione, il Natale 2021, con il Christmas Meeting NdC che si è tenuto presso la piscina Ferdinando Villa di Legnano. Le quattro anime della NdC si sono sfidate in amichevoli, ma adrenaliniche, batteria individuali da 50 metri stile libero e, divise in affiatate squadre, nel girone delle staffette Una vera e propria “Festa del Nuoto”, in cui tutti gli atleti tesserati si sono dati battaglia in batterie suddivise per livello tecnico, dando il meglio di loro stessi, in una giornata divisa tra serietà e divertimento, tra impegno e goliardia, che si è conclusa all’insegna dell’amicizia e della condivisione durante la tradizionale cena sociale natalizia, in cui, oltre alla premiazioni delle migliori staffette “di giornata” è stato eletto il nuovo direttivo.

Il nuovo direttivo del Carroccio

In carica per i prossimi quattro anni, il nuovo Consiglio avrà un unico obiettivo: portare avanti la mission NdC, che, dal 2004, è riassunta dal motto "L’acqua sostiene te… la squadra le tue sfide". Ai confermati Massimiliano Accardo, Tomas Falsitta, Damiano Negri, Stefano Forzani, Nicola Spreafico, Roberto Maltempi, Monica Cittadini e Fabiola Colombo, si aggiungono, come nuovi consiglieri, Veruscka Minini, Fabio Cecchetto, Daniele Patruno, Girolamo Costa e Daniele Colombo.

"Siamo sicuri che il nuovo Consiglio Direttivo inizierà ben presto a programmare il nuovo corso post-pandemia - hanno fatto sapere dalla società - Che chiaramente, non può non iniziare col ringraziamento per i consiglieri uscenti, Susanna Lucano, Barbara Garegnani e Alessandra Dal Maso, per il grande contributo dato durante la loro militanza in NdC, transitata per due degli anni più difficili passati dalla società".

Continua la preparazione per gli atleti

Intano, in corsia, la NdC non ha certo interrotto la preparazione, che proseguirà per tutto il periodo natalizio sotto l’attenta guida dello Staff Tecnico, in preparazione dei due primi grandi appuntamenti di stagione: il Trofeo Novara, in programma domenica 23 gennaio, per i master, e la terza prova di Coppa Parigi, in programma per il 29 e 30 gennaio, per gli agonisti.