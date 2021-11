Festa del ciclismo lombardo al Teatro Tirinnanzi

Domenica 5 dicembre

Festa del ciclismo lombardo: nuovo riconoscimento per l'Us Legnanese

L'appuntamento è in calendario per domenica 5 dicembre, alle 10, al Teatro Città di Legnano-Talisio Tirinnanzi (piazza 4 Novembre). Ad annunciarlo è l'Us Legnanese 1913, che è stata scelta per collaborare con la Federazione ciclistica italiana-Lombardia per l’organizzazione del grande evento. "Un nuovo importante riconoscimento che arriva dal mondo del ciclismo dopo le bellissime parole che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco di Legnano Lorenzo Radice e dell’assessore Guido Bragato hanno inviato all'indomani della 102esima Coppa Bernocchi - commenta l'Us Legnanese - Un momento di incontro istituzionale che continua il lavoro intrapreso con il Green Palc dello scorso 2 ottobre, con cui la Sportiva ha promosso l’incontro, il dialogo… e il divertimento, tra istituzioni e ciclismo".

Saranno premiati tutti i campioni che hanno esaltato la Lombardia

La Festa del ciclismo lombardo avrà come protagonisti tutti i campioni lombardi che hanno "esaltato con i loro successi la Lombardia alle Olimpiadi di Tokyo, ai campionati del mondo ed europei e naturalmente in campo nazionale nelle varie sfide tricolori". Durante la cerimonia interverranno tutti i campioni che ai quali saranno consegnati i diplomi di benemerenza e, come dicono dalla Federazione, "ci saranno tanti personaggi del mondo sportivo e politico con in prima fila il presidente del Crl Stefano Pedrinazzi e tutto il suo staff".