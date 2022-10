Federico Mangano convocato dalla Nazionale italiana baseball

Giornata a suo modo storica per la società del Legnano Baseball: Federico Mangano è stato convocato dall’Italia Under 12. Il 23 ottobre prenderà parte alle selezioni a Parma. Si tratta della prima chiamata per un nostro giocatore in una Nazionale di baseball.

E’ una notizia che riempie di orgoglio tutto il club biancorosso, che cinque anni fa ha cominciato da zero la costruzione di un vivaio e adesso inizia a raccogliere i frutti. C’è ancora moltissimo da fare ma si lavora nella direzione giusta, con tecnici di qualità e andando nelle scuole per trovare nuovi ragazzi.