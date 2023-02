Fadwa pronta per il playball negli Usa

Il pitcher di Legnano Fadwa Ben Karim è pronta per il play ball del 9 febbraio negli States.

“Nel 2022 a Odessa College ha lanciato 27 partite delle quali 18 da partente con una ERA di 2.35 ERA. -spiega il Direttore Sportivo Chicco Pisi-: è stata protagonista sino al mese di maggio, ha conquistato la finale, poi l’infortunio che ha privato l’Atleta biancorossa della possibilità di essere parte della rotazione programmata nella finale contro Florida. Il rientro in Italia, il tentativo vano di recupero in vista della fase play off di settembre 2022 del team Sacco è stato purtroppo inutile per Fadwa, nonostante la professionalità, la competenza dell’area medica della nostra Società”.

Ora dopo tanto lavoro Ben Karim è pronta a ripartire, nuovamente in Texas dove Amy Hooks l’ha fortemente voluta nel suo parco lanciatrici.

Sarà una annata molto impegnativa che l’Head Coach Hooks ha così voluto sommariamente descrivere nella sua parte iniziale:

“Anche a Beaumont Texas quartier generale della Lamarr University sta per scattare il play ball, è stato reso noto infatti il calendario 2023. In questo di stagione iniziale Lamar disputerà 14 partite in casa, tra cui quattro serie di tre partite di campionato, e parteciperà a quattro tornei per aprire l’anno, saranno grandi sfide per i Cardinals. Inizieremo il 2023 con un torneo di cinque partite allo Houston Invite, ospitato dai Cougars dal 9 all’11 febbraio, contro Virginia il 9, il 10 affronteremo Nebraska prima di scontrarci con i Cougars”. “Poi -aggiunge- altri tornei e quindi voleremo a Tallahassee, in Florida, per l’Unconquered Invitational della Florida State. Torneremo poi in Texas per una serie di altri tornei e quindi il play ball ufficiale con l’inizio della Conference contro Northwestern State. Sarà una conference dove potremo fare bene”.