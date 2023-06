Fabrizio Catalfamo è il nuovo coach della Fo.Co.L

La società G.S. Fo.Co.L Volley Legnano è lieta di annunciare l’ingresso nella famiglia biancorossa di un nuovo elemento che svolgerà il doppio ruolo di Assistente Allenatore in Serie B1 e di Head Coach nel gruppo Under16: Fabrizio Catalfamo.

L'arrivo di Fabrizio Catalfamo

Classe 1973, coach Catalfamo vanta una grande esperienza nel mondo della pallavolo, un mondo che ha frequentato sin dalla giovane età quando, a soli 16 anni, inizia ad allenare, per gioco e divertimento, la squadra dell’oratorio.

Quello che inizialmente parte come un hobby, come spesso capita nelle storie più belle, si trasforma poi in passione e lavoro, un lavoro che gli permette di distinguersi sia in ambito seniores sia nei settori giovanili, che guida con sapienza ed esperienza, ottenendo risultati importanti con svariati gruppi mantenuti saldamente nelle categorie Eccellenza, e diverse atlete che, una volta spiccato il volo dopo le categorie under, si sono distinte nei campionati maggiori.

La carriera del nuovo coach

La prima esperienza dura nove anni, durante i quali Fabrizio porta la squadra alle finali regionali CSI e ottiene anche ottimi risultati nei campionati federali. Poi arriva il passaggio a Lissone, in Seconda Divisione, Agrate, dove resta cinque anni e ottiene la promozione in Prima Divisione con un gruppo Under20, categoria poi mantenuta la stagione successiva.

Dopo Agrate il passaggio al Centro Sportivo Desiano, dove resta sei stagioni e allena sia il settore giovanile sia la Prima Divisione, con cui sfiora la promozione in Serie D.

A seguire l’esperienza al Sanda Volley, alla guida di U18 e U16 Eccellenza (per un anno in contemporanea con Desiano), che mantiene, e anche della Serie D, prima di entrare nell’orbita Vero Volley, a Cernusco, con una Divisione Maschile.

Il ritorno a Lissone lo vede al timone di 16 e 18, oltre a Terza e Seconda Divisione Femminile e Seconda Maschile, con cui raggiunge i playoff promozione. Dopo quattro anni va a Correzzana, partendo dalla Prima Divisione per poi concludere come Coach della Serie D, portata ottimamente alla salvezza alla prima stagione, seguita da un ottimo quarto posto nel campionato successivo. La chiusura della prima squadra lo spinge al passaggio in provincia di Como, a Montesolaro, dove centra la qualificazione in Under18 Eccellenza e dove guida anche la Serie D. Poi allena la D a Paderno, la C a Carimate, insieme a Maurino Tettamanti; nella stessa stagione ottiene anche la promozione in 1^ Divisione, mentre negli anni seguenti guida anche i gruppi 16, 18 e 19.

L'ultima esperienza da assistente

L’ultima esperienza, durante la quale abbiamo anche incontrato Fabrizio Catalfamo sul campo, lo ha visto assistente in B1 e allenatore della Seconda Divisione a Cabiate, proprio nel Girone B di Serie B1, lo stesso in cui ha militato, nella stagione appena conclusa, la nostra Fo.Co.L Legnano.

“Il progetto di Legnano mi ha convinto fin da subito - sono le prime parole biancorosse di Fabrizio -, perché il clima che si respira qui mi è piaciuto fin dalla prima volta che sono stato contattato. Anche parlando poi con la società mi sono sempre più convinto, grazie anche all’accoglienza che mi ha fatto sentire subito parte di questo disegno, inoltre ho visto Legnano da avversario la scorsa stagione, il team era forte e la società ben organizzata, me ne hanno sempre parlato molto bene, anche a livello di empatia, così come, dopo aver parlato con Daniele Turino (Allenatore B1 e Direttore Tecnito del settore giovanile, ndr), mi è subito piaciuta l’idea di entrare a far parte di questa squadra”.

Coach Catalfamo avrà il doppio incarico di Assistente in B1 e Allenatore per l’Under16: “Ho già svolto più volte in passato il doppio ruolo, l’ultima proprio a Cabiate: l’importante è interagire con tutte le persone che ti circondano, quindi sicuramente Daniele, con un continuo scambio di opinioni, così come importante è sapere di poter contare su una società presente con cui potersi confrontare. Poi ci vogliono passione e voglia, che a me non mancano, perché ormai io e la mia famiglia viviamo nella pallavolo al 100%, quella passione nata all’oratorio trentaquattro anni fa si è rinforzata ed è diventata un lavoro che affronto con grande piacere, tanto che starei in palestra 24 ore su 24!”

“Intraprendo questa nuova avventura con tanto entusiasmo - conclude Fabrizio - insieme a persone competenti che mi affiancano, sono contentissimo di poter iniziare e non vedo l’ora di cominciare”.

Che dire, siamo rimasti contagiati dall’entusiasmo di Fabrizio, arrivato da poco ma già pienamente calatosi nell’atmosfera della Famiglia Biancorossa: grazie mille e in bocca al lupo per l’inizio di questo nuovo viaggio, non vediamo l’ora anche noi di partire!