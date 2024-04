Esordio vincente per le ragazze dell'under 13 del Legnano Softball

Esordio vincente per le nostre ragazze Under 13 esordienti che hanno disputato la loro prima partita in stagione a Lodi, contro il Milano 1946. Le ragazze del Legnano Alessandra Roca, Chloe López, Giulia Morandi, con l'aiuto di Samuela Giavarini e Nina Giampietro, hanno sfidato le pari età meneghine.

La prima partita è terminata 7-0 in favore del Legnano/Malnate mentre la seconda 7-1. Si sono visti una formidabile difesa e un attacco deciso e determinato. Le nostre ragazze da subito hanno fatto squadra. Il Legnano/Malnate è stato così premiato per essersi posizionato al primo posto della classifica al ventesimo Memorial Gianni Santi.