Esordio per gli under 15 del Legnano Baseball

Sì è disputata sul campo del Peppino Colombo la prima partita di campionato per l’Under 15 del Legnano Baseball con gli Old Rags (7-13).

Inizio sotto tono per i ragazzi biancorossi. Nonostante un promettente primo inning, i troppi errori in difesa hanno decretato la sconfitta. Punto di forza della giornata, la bella presa al volo di Filippo da esterno sinistro. Esordio da corridore in Under 15 di Federico che ha sostituito Ricky, infortunato e colpito al fianco da una palla ‘maldestra‘ di un avversario.

I ragazzi biancorossi hanno ancora tanto lavoro da fare, ma lo spirito di squadra non manca. I risultati arriveranno.