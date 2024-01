Una domenica ricca d’incontri, quella appena trascorsa, per la Rari Nantes Legnano. Esordio stagionale per il settore sincro, con la categoria più giovane (Esordienti C), in gara a Seregno.

Esordio nel sincro per le giovani della Rari Nantes Legnano

“Era la prima gara della stagione, ma le nostre bimbe hanno dimostrato di essere molto mature e saperla affrontare con uno spirito assolutamente positivo, riuscendo tutte a classificarsi nella prima metà di una classifica particolarmente affollata,”, commentano soddisfatte le allenatrici Cleofe Bonavia e Martina Tiraboschi.

Nello specifico:

Bozic Bianca 16° - Cattaneo Diana 21° - De Luca Melissa 22° - Sangiovanni Sarà Rosa 25°

su un totale di 50 atlete iscritte in gara.

Per la classifica 2016/2017: Cardani Annaluna 22° su 44 atlete partecipanti.

Per le prossime gare, l’obiettivo sarà migliorare e risalire qualche posizione.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Quattro partite per la Pallanuoto

Ben quattro partite, intanto, hanno visto coinvolte le squadre della Rari Nantes Legnano nei rispettivi campionati PallaNuotoItalia.

L’Under 15 B1, nonostante una buona difesa, paga qualche errore al tiro e perde 5-1 contro Acquarè Franciacorta, mentre l’Under 13 travolge Taurus Cantù 14-4.

U15 B1- RNL-Acquarè Franciacrota: 1-5 (Parziali: 0-2, 0-2, 0-1, 1-1)

Marcatori RNL: Lavazza 1

U13 – Taurus Cantù-RNL: 4-14 (Parziali: 0-3, 2-5, 1-2, 1-4)

Marcatori RNL: Ventura 6, Caimi 4, Cristiano 2, Misani 1, Ladina 1

Nonostante le assenze, soprattutto in difesa, l’Under 19 regge contro Cantù, prima di cedere nel terzo quarto (parziale 0-2). Non basta l’ultimo tempo per trovare la rimonta e alla fine il risultato è 4-7 in favore della Taurus. Per i Senior Over 22, ancora difficoltà al tiro e una partita tutta in salita contro Buccinasco, ma un quarto tempo dominato (Parziale 4-0) permette la rimonta del 6-6 finale.

U19 – RNL-Taurus Cantù: 4-7 (Parziali: 0-2, 3-3, 2-0, 1-0)

Marcatori RNL: Valentini 3, T. Colombo 1

O22 – RNL-Wp Buccinasco: 6-6 (Parzali: 1-3, 0-1, 1-2, 4-0)

Marcatori RNL: Rosa 2, Alessandrini 1, Barbini 1, Genoni 1, Ravaioli 1