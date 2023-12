Un altro enorme passo per la ginnastica Skill di Canegrate che per la prima volta nella sua storia partecipa al campionato d’Insieme Gold nella categoria Open con una squadra giovanissima di età ed esperienza.

Esordio nazionale per la Ginnastica Skill ai Campionati nazionali

La tenuta di gara delle skilline è stata esemplare: tanti sorrisi, grinta, determinazione e il luccichio negli occhi per questo importante traguardo hanno portato Sofia Croce, Agata Lucchini, Noemi Liardo, Sofia Nebuloni, Elisa Santalini, supportate a bordo campo da Gaia Tandin a conquistare un ottimo 27° posto, migliorando il punteggio della regionale di oltre un punto. Un ottima prova la loro, con poche sbavature, che ha dimostrato il grande impegno e lavoro svolto in questi pochi mesi. Sicuramente questa esperienza sarà un trampolino di lancio per queste ginnaste, sempre pronte a mettersi in gioco, e un esempio per tutte le ragazze che quotidianamente si allenano in palestra.

Ultimi sforzi prima del prossimo anno

Bellissima anche la partecipazione dei genitori sugli spalti e da casa, che hanno trattenuto il fiato per gli interminabili minuti che dura l’esercizio.

Molto soddisfatto tutto lo staff tecnico che ha preparato e accompagnato le skilline in questa nuova avventura.

Il prossimo fine settimana ci sarà il saggio e poi qualche giorno di meritato riposo prima di buttarsi nella preparazione degli impegni del prossimo anno.