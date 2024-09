Esordio vittorioso per i Knights di Legnano che iniziano il loro campionato al PalAnguissola di Piacenza, contro una Bakery già incontrata nel prestagione.

Esordio in campionato con vittoria per i Knights di Legnano

In partenza è solo Sae Scientifica che con Quarisa, Mastroianni e Sodero vanno subito sul 0-8 con Piacenza che segna i primi punti del suo campionato con Perin. Dopo essersi sbloccata, Piacenza trova ritmo e arriva al pareggio sul 10-10 con i liberi di Cheri e trova anche il vantaggio con il canestro di Klanskis del 12-10, ma questo era il campanello che serviva a Legnano che piazza uno 0-11 che porta i Knights sul 12-21.

Legnano aumenta il ritmo nel finale del quarto e con Gallizzi e Agostini arriva in doppia cifra di vantaggio sul +12 che chiude il primo quarto con il punteggio di 16-28.

Il gioco da tre punti di Blair e il centro di Taddeo riportano la Bakery al -6, ma la Sae Scientifica riprende il suo moto perpetuo e mette un altro parziale con Mastroianni, Agostini e Scali per il +15 del 23-38.

Piacenza torna sotto la doppia cifra di svantaggio ma Legnano allunga ancora l’elastico sul +16 che diventa poi +15 del 37-52 che è il risultato a metà gara.

Soluzioni interessanti per i Knights

Al rientro dopo la pausa lunga, Legnano non smette di trovare soluzioni interessanti in difesa ma anche in attacco dove, con Gallizzi, Raivio, Agostini e Oboe, arriva anche al +23 del 39-62, in quella che sembra una partita ormai indirizzata senza troppi problemi.

Qui Piacenza sfrutta dei passaggi a vuoti dei Knights e con Perin, Blair e Longo si riavvicina sul 48-62; Legnano regge l’urto e risponde chiudendo avanti al 30’ sul 51-68.

E’ nell’ultima frazione che i Knights accusano un po' di stanchezza e la difesa inizia a funzionare di meno. Piacenza così, è come un bambino con le mani nella marmellata e inizia un riconcorsa soprattutto con i punti di Perin, Lanzi e Chiti che la porta con il canestro di Blair al -9 del 65-74.

Legnano segna con Agostini il +11, ma ora è la Bakery a guidare le danze e, sempre Blair, Perin e Chiti, trascinano Piacenza al -6 del 76-82.

Legnano sfrutta il bonus e con i liberi mantiene un margine di sicurezza fino alla fine, vincendo per 81-87.

Una bella partita dei Knights per 30’ minuti dove il largo vantaggio faceva intuire una fine più tranquilla. I 30 punti subiti nel quarto periodo non sono di certo la consuetudine, ma arrivano sulla spinta costante di Piacenza con Legnano a parare i colpi senza mai rischiare realmente.

Pochi giorni per ripensare a questa gara, visto che mercoledì già ci sarà il turno infrasettimanale, ossia il derby con Saronno.

Il tabellino della partita

BAKERY BASKET PIACENZA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 81-87 (16-28, 21-24, 14-16, 30-19)

Bakery Basket Piacenza: Raphael Chiti 17 (2/4, 3/6), Joseph Jonathan Blair 16 (6/8, 0/1), Marco Perin 14 (4/8, 1/5), Tommaso Lanzi 12 (3/6, 1/5), Ricards Klanskis 10 (2/5, 1/2), Vincenzo Taddeo 8 (4/7, 0/2), Laurent Zoccoletti 2 (1/1, 0/3), Valerio Longo 2 (1/2, 0/0), Emanuele Morvillo 0 (0/0, 0/0), Stefano Ratti 0 (0/0, 0/0), Ludovico Trevisan 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 29 10 + 19 (Joseph jonathan Blair 7) - Assist: 10 (Marco Perin, Vincenzo Taddeo 3)

SAE Scientifica Legnano: Guido Scali 14 (5/9, 1/1), Nik Raivio 13 (2/7, 1/2), Guglielmo Sodero 13 (3/5, 1/2), Pietro Agostini 13 (4/7, 1/3), Mattia Mastroianni 11 (2/3, 2/5), Andrea Quarisa 10 (4/8, 0/0), Francesco Oboe 8 (0/2, 1/2), Ezio Gallizzi 5 (0/3, 1/1), Francisco Fernandez lang 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 29 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Andrea Quarisa 9) - Assist: 13 (Francesco Oboe 4)