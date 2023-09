Esordio d'argento nel campionato di specialità per la Ginnastica Skill

Prima domenica di gare nel campionato di specialità per la Ginnastica Skill di Canegrate, con molte atlete che hanno fatto il proprio esordio.

Esordio d'argento nel campionato di specialità

Domenica 24 settembre si è svolta la prima prova regionale del campionato di specialità Gold.

Per alcune skilline è stato il battesimo in un campionato individuale Gold, per altre un ripresentarsi in pedana sfidando ginnaste molto più esperte che militano in serie A e B.

Nella categoria allieve 3-4 Diana Piteri e Alice Dell’Orto riescono a contenere l’emozione e chiudono la loro prova rispettivamente in 8a posizione alla palla e in 9a alle clavette. Giorgia Zanelli ha commesso qualche imprecisione dovuta alla tensione e chiude la sua prova al nastro in 11a posizione.

Tra le Junior 1 Elisa Santalini chiude al 9° posto alle clavette, ma si riscatta ampiamente alla palla dove conquista un favoloso argento. Sofia Nebuloni, al rientro dopo un lungo stop per un infortunio, ottiene un’ottima 6a posizione alla palla con ampio margine di miglioramento.

Nelle Junior 2 Noemi Liardo commette degli errori dovuti alla troppa emozione e chiude la sua gara con un 7° posto al cerchio e un 11° alle clavette.

La competizione Senior

La competizione Senior ha visto schierate ginnaste di altissimo livello, ma Agata Lucchini e Sofia Croce, al loro esordio in questa categoria, non si fanno intimorire e portano a termine una buona gara. Sofia si aggiudica la 6a posizione al cerchio e l’11a alla palla. Agata conquista un 6° posto al nastro e un 9° alle clavette.

Lo staff è comunque molto soddisfatto di questo esordio positivo con ottimi riscontri in termini di punteggio e ha ora tante più indicazioni sul lavoro da svolgere per migliorare in vista della seconda gara.

Testa e cuore Skilline.