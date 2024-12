En plein di vittorie per le Juniores del Rugby Parabiago

Le squadre Juniores del Rugby Parabiago impegnate nel weekend hanno portato in campo tanta attitudine e bel gioco, tanto da meritarsi l’en-plein di vittorie.

La prima a scendere in campo è stata l’Under 16 rossa nel campionato di Elite 1, che sabato pomeriggio al Venegoni – Marazzini ha superato l’URPA con il risultato di 55 a 19, sotto una pioggia fredda e battente.

“È stata una buona prestazione quella dei nostri ragazzi, in controllo da subito – racconta il Coach Riccardo Rizzo. Abbiamo purtroppo subito tre mete “uguali”. Lavoreremo in settimana per lavorare su alcuni dettagli che fanno la differenza. Ci siamo lasciati prendere da troppi individualismi che non ci hanno permesso di giocare alcune situazioni in zona pericolosa in modo migliore. I ragazzi rispondono bene, sono attenti e presenti in allenamento, crediamo nel percorso di crescita continuo.”

È stata poi la volta dei compagni della squadra blu che domenica, con una prestazione di buon livello, ha vinto a Genova per 19-10, dopo essere stati sotto di due mete a cui è seguita una reazione forte e molto apprezzata dai tecnici.

Una buonissima partita ha visto poi prevalere al Red&Blue Stadium la nostra Under 18 Elite, che ha battuto i pari età di Paese con il risultato finale di 27 a 13. Una prestazione che fa morale, dopo lo stop in casa di domenica scorsa con Valsugana. Buona la prestazione dei ragazzi che hanno condotto bene la partita, con soddisfazione dello staff.

“Ottima la reazione dopo la prova opaca di domenica scorsa – dichiara l’Head Coach Stefano Pella. Durante tutto l'arco della partita i ragazzi sono rimasti focalizzati sul rispetto dei principi e sulla semplicità del gioco e i risultati si sono visti. Siamo stati spesso avanzanti sia in attacco che in difesa e questo ha reso il gioco più fluido e efficace. Come allenatori avevamo chiesto di ritrovare compattezza nel gruppo e domenica i ragazzi non si sono mai disuniti anche dopo il cartellino rosso che li ha obbligati a giocare per oltre 20 minuti in un uomo in meno. Siamo soddisfatti della partita, ora rimaniamo concentrati per chiudere bene questo anno.”