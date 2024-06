Elio Gallizzi è un nuovo giocatore dei Knights

Ezio Gallizzi playmaker classe 2000 è un nuovo giocatore dei Knights per la stagione 2023/2024.

Gallizzi che ritroverà Oboe, con cui ha giocato a Pavia nella stagione 2022-2023, e arriva da Bergamo con cui ha vinto il campionato di B Interregionale nell’ultima stagione da assoluto protagonista, mettendo a referto 13.4 punti, 3.1 rimbalzi e 4.6 assist di media.

Originario di Sassari, gioca proprio con la Dinamo e con la Sea Torres per tutto il percorso giovanile fino alla C Silver e alla Serie A da aggregato nella stagione 2017/2018.

Successivamente inizia la sua carriera da senior vestendo in Serie B le maglie della Fortitudo Alessandria, Sutor Montegranaro, Tigers Romagna, Omnia Pavia, fino alla scorsa stagione dove con Bergamo 2014 ha vinto il campionato di B Interregionale.

Il GM Basilico:

"Gallizzi è un giocatore dinamico e vivace che attacca il ferro con energia a dispetto di una taglia fisica normale (183 centimetri per 78 chili); porterà in dote la sua voglia di emergere e il suo moto perpetuo. Il fatto di essere già stato compagno di Oboe siamo convinti che, il duo dei playmaker, aiuterà il gruppo a trovare un'amalgama più velocemente. Ora stiamo contattando gli ultimi giocatori per completare il roster ma siamo a buon punto nel rispetto del budget iniziale."