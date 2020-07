Edoardo Stronato si è qualificato ai Campionati Europei 2021: l’Amministrazione si congratula

Edoardo Stronato si è qualificato ai Campionati Europei 2021 con un salto di 2.10 metri: l’Amministrazione si congratula

“A Rho è nata una nuova stella” dice Giuliano Crotti, presidente di Scuola Sportiva Atletica. Le parole sono riferite a Edoardo Stronati, rhodense classe 2004, che sabato scorso a Nembro, durante la prima gara regionale dopo la ripartenza, ha spiccato il salto più alto della sua carriera: ben 2.10 metri, 9 centimetri in più del suo risultato abituale. Il migliore italiano stagionale che lo qualifica già per gli Europei che si terranno a Terni nel 2021 .

“E’ un risultato che ci riempie di gioia e che ci fa ben sperare per la carriera di questo giovane atleta, ma anche per la ripresa di tutti gli sport in città, dopo la pausa forzata per arginare l’emergenza sanitaria – dice Andrea Orlandi, vice sindaco di Rho con delega allo Sport – A nome dell’Amministrazione comunale voglio congratularmi con Edoardo, che ha saputo ottenere un ottimo risultato, ancora più significativo considerando che negli ultimi mesi ha dovuto allenarsi da solo a casa, seguito a distanza dalla coach Daniela Frasana. Davvero una prova di tenacia, determinazione e talento ammirevoli”.