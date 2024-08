E' tempo di saluti e ringraziamenti per il Rugby Parabiago

Tempo di saluti e ringraziamenti per il Rugby Parabiago con qualche atleta che lascia il campo da gioco e qualcun altro che cambia il suo ruolo all'interno della società.

La fine di ogni stagione porta sempre cambiamenti nell'organico di ogni società sportiva e non fa eccezione il sodalizio di via Carso; la grande famiglia rossoblù si trasforma con l'avvicinarsi della stagione 2024 - 2025.

È doveroso un saluto e un ringraziamento speciale a chi, con quest'ultima annata sportiva, ha chiuso un importante percorso nel Club: il riconoscimento unanime è per Andrea “Bubba” Musazzi che termina il suo ruolo di allenatore della squadra cadetta, un incarico che lo ha visto al timone in questi anni sempre con grande passione. A lui e a Fabrizio Montanaro, con cui ha condiviso la guida della squadra, auguriamo la migliore fortuna per le prossime sfide sportive che affronteranno.

La fine della carriera di alcuni atleti

Una fine stagione che segna anche il termine della carriera da giocatore per alcuni atleti della squadra cadetta: tra di loro due delle colonne portanti della prima linea, Filippo Miramonti e Francesco Barbui. Tolgono invece la casacca ma cambiano ruolo nel Club Mattia Chiavegato, prossimo fisioterapista della nascente squadra di Serie C e Raffaele Albero: già capitano dei Galletti, l'ex-mediano di mischia prenderà il posto di Clara Mazzagatti, che ancora ringraziamo per quanto fatto nel Club, nel ruolo di responsabile del settore Minirugby rossoblù, settore strategico e molto importante. Sarà inoltre preparatore atletico dell'Under 23, nonché membro dello staff del PAF Under 18 e Under 23.

In serie A è già stato tempo di saluti, durante l'ultima partita vinta in casa, all'estremo milanese Nicolò Albano, autore di grandiose stagioni con i colori rossoblù e beniamino del pubblico parabiaghese; durante la stagione avevamo invece salutato la partenza di un altro storico giocatore, un Galletto che ha militato in tutte le serie e i campionati disputati dal club in questi anni: Matteo Baudo è diventato ufficialmente un giocatore di Rugby Varese e cogliamo l'occasione per augurargli ancora tantissime e meritate soddisfazioni in campo.

Torna in Francia, dopo una stagione difficile e sfortunata, Clement Tucoulet: il fantasioso tre quarti transalpino rientra a casa lasciando uno splendido ricordo in tutti coloro che lo hanno osservato in campo e fuori dal campo; a lui i nostri migliori auguri di riprendersi dal suo infortunio per tornare a stupire i suoi tifosi. Tiziano Pasini lascia il nostro Club per volare nel Campionato Élite: giocherà nei Lyons Piacenza. In bocca al lupo al giovane estremo!

Si aggiungono ai saluti anche due importanti giocatori della mischia di serie A: il ringraziamento per queste meravigliose stagioni vanno ad Aldo De Vita e a Mattia Strada, entrambi determinanti nel raggiungimento degli importanti successi di Rugby Parabiago; rinnoviamo i nostri auguri e il nostro saluto a Riccardo Paganin, nato e cresciuto nel Galletti, chiamato a disputare il suo primo Campionato in Élite con il Rugby Rovigo: che i colori rossoblù continuino a dargli la carica!

Il cambio nell'organigramma della società

L'organigramma del Club, inoltre, vede cambi di ruolo per alcuni tecnici che si dedicheranno ad altre categorie rispetto a quanto visto finora: Samantha Grieco saluterà le ragazze della Seniores e supporterà lo Staff del Settore Juniores Femminile guidato da Riccardo Rizzo, Head Coach anche dell'Under 16 maschile; Marco Berra lascerà l'Under 16 maschile e diventerà Assistant Coach della Seniores femminile, affiancando Nicholas Serra, mentre Youssef Darbal passerà dall'Under 16 all'Under 18, affiancando il nuovo coach Stefano Pella.

Cristian Agresta si sposterà dall'Under 18 all'Under 23 e lavorerà con Juan Pablo Sanchez. Infine, per Demis Banfi ci sarà la Serie A1 come Coach dei tre quarti, insieme a Daniele Porrino e Luca Fulciniti, che continuerà a lavorare come Skill Coach degli avanti. Confermati Marco Mainardi e Angelo Spada in Under 14, Jonathan Bacor in Under 16 così come Enrico Stemberger e Erica Castiglioni nella categoria Juniores Femminile.

A tutto lo staff tecnico Rugby Parabiago augura buon lavoro... E buona fortuna a chi ha dato tanto al Club!