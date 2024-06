E… state Correndo parte da Nerviano

L’evento sportivo prenderà il via il 18 giugno alle 20.30 dal Centro sportivo comunale.

E… state Correndo

Scatta il 18 giugno la nuova edizione di E… state Correndo, la challenge in 4 tappe disegnata nel territorio lombardo. Quattro kermesse serali che costituiscono un piacevole diversivo all’allenamento, un modo diverso di stare insieme e di confrontarsi su distanze ridotte, puntando sia alla classifica di tappa che a quella generale.

L’aspetto interessante è proprio che si tratta di circuiti da affrontare al calar della sera, quando anche le temperature d’inizio estate cominciano a essere più miti.

Si parte da Nerviano

Si comincia come detto il 18 giugno a Nerviano, per l’organizzazione della locale Atletica Us Nervianese 1919, con partenza alle 20.30 dal Centro sportivo comunale Luciano Re Cecconi.

Venerdì 21 giugno seconda tappa, a Senago con la regia della VirtusGroane e start alle 20.30 da piazza Aldo Moro.

Stesso orario per la terza prova, il 25 giugno a Saronno, a curarla l’esperienza della Gap Saronno con la partenza da via Trento, a Cassina Ferrara.

Chiusura il 28 giugno a Garbagnate Milanese, grazie all’allestimento dell’Asd Azzurra Garbagnate, appuntamento al Centro sportivo comunale in via Monte Nero 1.

Si corre tra i 5 e i 6 chilometri

Tutte le gare hanno una distanza compresa fra i 5 e i 6 km e prevedono la prova agonistica e, a distanza di 5 minuti, quella non competitiva.

Iscrizioni entro il 18 giugno, il giorno della prima tappa. Lo scorso anno la vittoria generale è andata ad Andrea Soffientini e a Federica Cozzi.

Per informazioni: https://www.facebook.com/estatecorrendo/, estate.correndo@gmail.com