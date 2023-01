E' ripartito il campionato di Softball

Si è svolta la prima giornata per le ragazze del Softball Under 13 di Legnano al torneo indoor presso il centro sportivo di Limbiate.

Il softball Legnano riparte

Una selezione mista con i ragazzi del Baseball Under 12 è scesa in campo nella prima partita contro il Caronno: per la cronaca Legnano ha perso 9 a 0. Nella seconda gara contro il Bulls Rescaldina la sconfitta è stata di 6 a 0. Anche se sono arrivate delle sconfitte, le ragazze non si sono mai tirate indietro, affrontando le avversarie con determinazione e mostrando già un buon gioco di squadra su cui continuare a lavorare nei prossimi allenamenti.