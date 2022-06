E' partito il Torneo delle Contrade

E' ufficialmente partito il Torneo delle Contrade e la prima giornata ha visto scendere in campo tutte le 16 squadre partecipanti

Al via il Torneo delle Contrade

Nella prima giornata di gara si sono disputate tutte le formazioni hanno fatto il loro esordio nei gironi eliminatori. Grande emozione per tutti i mini-atleti, ma soprattutto per chi ha giocato partite internazionali contro il Bayern Monaco e Granada, le ospiti straniere al torneo di basket ospitato a Legnano. Una sesta edizione che si caratterizza proprio per la sua internazionalità, caratteristica che l’organizzazione dei Knights vuole promuovere nelle prossime edizioni cercando di coinvolgere anche squadre dalla Francia, Grecia e altri paesi che abbiano tradizione cestistica.

Nel Girone A si sono registrati questi risultati: Trieste – Lonate 24-45, Knights Rossi – Bayern Monaco 10-54, Knights Rossi – Trieste 24-38 e Bayern Monaco – Lonate 34-33 con una classifica che vede al primo posto il Bayern Monaco, seguito da Lonate, Trieste e Knights Rossi

Nel Girone B i risultati sono stati Reyer Venezia – Vigevano 37-34 (d1ts), Virtus Bologna – Baskettiamo 73-11, Vigevano – Baskettiamo 28-21 e Reyer Venezia – Virtus Bologna 15-75 con una classifica che vede primeggiare Virtus Bologna seguita da Reyer Venezia, Vigevano e Baskettiamo

Nel Girone C Sangiorgio – Trento 18-47, Granada – Knights Bianchi 53-7, Knights Bianchi – Sangiorgio 35-30 e Trento – Granada 22-52. Al primo posto Granada, seguito da Trento, Knights Bianchi e Sangiorgio

Infine nel Girone D Urania Milano – Ma.Go. 59-10, Cernusco – Luino 48-10, Ma.Go – Luino 34-24 e Cernusco – Urania Milano 17-62. Al primo posto Urania Milano, poi Cernusco, Ma.Go. e Luino