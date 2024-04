Nella domenica appena trascorsa, bilancio positivo per la Rari Nantes Legnano nei campionati PallaNuotoItalia. Buone prove anche per il nuoto sincronizzato.

Due vittorie e una sconfitta per la Rari Nantes Legnano

Trasferta alla piscina Sciorba di Genova per gli U19 e i Senior O22, entrambi guidato dal Direttore Sportivo Gojko Separovic. Partenza in salita per i più giovani, con due primi parziali di 2-0 e 3-2 a favore di Barzanò. Molto meglio la ripresa, con la RNL che trappa la terza frazione (2-3), ma non riesce nella rimonta si deve infine arrendere alla sconfitta (9-7). “Ho visto, però, un netto miglioramento e, aggiustando qualche ingenuità, potremo vincere”, commenta coach Separovic. Vittoria, invece, per 5-4 per i Senior che sparigliano le carte nel secondo quarto di un match equilibratissimo con Wateprolo Milano Olimpiakozzi.

U19 - Pn Barzanò-RNL: 9-7 (Parziali: 2-0, 3-2, 2-3, 2-2)

Marcatori RNL: Valentini 5, Caccia 1, Paganelli 1

O22 – RNL-Wp Milano Olimpiakozzi: 5-4 (Parziali: 1-1, 2-1, 1-1, 1-1)

Marcatori RNL: Barbini 2, Genoni 1, Megale 1, Maimone 1

La gara degli under 15

A Vigevano erano, invece, di scena gli U15 B1di Marco Borsa, contro Viribus Unitis Blu. Pur a ranghi ridotti, nove in tutto, dei quali due U13, arriva una netta vittoria per 8-4. “Abbiamo giocato bene, con belle azioni d’attacco e molti tiri da fuori. Qualche errore in difesa ancora da sistemare”, commenta il tecnico a fine match.

U15 B1 – Pn Barzanò-RNL: 4-8 (Parziali: 4-1, 1-2, 2-0, 1-1)

Marcatori RNL: Maugeri 3, Dipalo 2, Caimi 1, Germano 1, Saakashvili 1

Le gare del Nuoto sincronizzato

Nel frattempo, a Seregno, le piccole Esordienti C del nuoto sincronizzato si cimentavano nella III gara regionale degli esercizi obbligatori. Soddisfatte coach Martina Tiraboschi e il responsabile di settore, Cleofe Bonavia, per i piazzamenti raggiunti in una gara molto competitiva.

De Luca Melissa 18° (51,121 punti)

Cattaneo Diana 23° (48,596 punti)

Bozic Bianca 35° (43,943)