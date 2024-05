Dei tre match domenicali della Rari Nantes Legnano in PallaNuotoItalia, spicca la crescita ormai evidente degli Under 19, vittoriosi per 7-5 contro Omegna Nuoto.

Due vittorie e una sconfitta per la Rari Nantes Legnano

Cinque gol di Valentini, una rete a testa per Caccia e Paganelli e partita ben controllata, come sottolinea a fine partita il Direttore Sportivo Gojko Sepraovic.

RNL-Omegna Nuoto: 7-5 (Parziali: 2-1, 2-1, 3-1, 0-2)

Marcatori RNL: Valentini 5, Caccia 1, Paganelli 1

Ranghi contati, causa infortuni, per Under 13 e Under 15 B1, entrambe allenate da Marco Borsa.

I più giovani giocano bene in attacco, ma pagano qualche sbaglio di troppo al tiro e le ingenuità in difesa e perdono 9-8 contro Campus Team Pavia.

RNL-Campus Team Pavia: 8-9 (Parziali: 2-2, 3-2, 2-4, 1-1)

Marcatori RNL: Cantarella 5, Ladina 2, Cristiano 1

La vittoria degli under 15

Tengono bene difesa e attacco degli Under 15, nonostante, anche qui, qualche ingenuità e arriva infine il successo per 6-3 contro Barzanò.

PN Barzanò-RNL: 3-6 (Parziali: 1-3, 0-1, 1-1, 1-1)

Marcatori RNL: Dipalo 2, Lavazza 2, Zorzetto 1, Germano 1