Due nuovi allenatori per la Fo.Co.L. Legnano

Una nuova coppia di allenatori alla guida della Prima divisione della Fo.Co.L. di Legnano, la squadra di volley della città.

I nuovi allenatori della Fo.Co.L.

Fra le varie categorie che la società di via Milano andrà ad affrontare nella stagione 2022/2023 ci sarà anche la Prima Divisione, con un gruppo solido ed esperto del campionato, affidato alle mani sapienti di una nuova coppia di allenatori, coesa e compatta, già abituata a lavorare insieme e con una storia alle spalle che parla da sola.

La cura della 1^ Divisione sarà pertanto appannaggio di coach Andrea Ferrari e del suo assistente, Alessandro Guzzetti, cui diamo il nostro caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa. Per coach Ferrari la carriera da allenatore inizia nel 2003 quando, ancora giocatore, inizia a seguire il minivolley a Galliate, nel PGS: esperienza formativa che fa maturare in Ferrari la voglia di trasformarsi in allenatore a 360°, dati i grandi stimoli che questo ruolo comporta.

Un nuovo percorso per i due coach

Inizia quindi un percorso cui si dedica con tutte le proprie energie, seguendo tutte le categorie giovanili fino all’Under 18, quindi il passaggio alla Pallavolo Galliate, in 1^ Divisione, poi come secondo allenatore in B2.

Nel 2013 il trasferimento in provincia di Varese, dove allena a Moriggia, Oggiona e Albizzate, seguendo per diversi anni 1^ Divisione, Serie D e, come ultima esperienza, Carnago in Serie C.

“Essere in Fo.Co.L - sono le prime parole di coach Ferrari in biancorosso - per me significa veramente tanto, è la scintilla di cui avevo bisogno in questo momento! Quando il DS Marigliano, cui sono enormemente grato, mi ha proposto questa opportunità e mi ha spiegato il progetto, non ho avuto alcun dubbio, andando poi a toccare subito tutti gli aspetti positivi di cui mi aveva parlato. Ho trovato infatti una società seria, organizzata e consapevole, che mi ha trasmesso fin da subito la sensazione di essere entrato in una grande famiglia. Spero di poter ripagare con il lavoro quotidiano la fiducia che mi è stata data. Sono carico ed elettrizzato: avrò un grande staff ad aiutarmi e soprattutto un gruppo motivato e molto stimolante. Un allenatore non può desiderare di meglio! Si punta in alto, forza Fo.Co.L!”.

In qualità di assistente invece Alessandro Guzzetti che, con un passato da giocatore prima indoor, a Caronno Varesino in C, poi Sumirago in 1^ Divisione, con successiva promozione in Serie D, poi sulla sabbia, con la svolta beach volley.

Come allenatore invece condivide il percorso con Ferrari, da Oggiona a Carnago, passando per Albizzate.