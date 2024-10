Due giornate intese di volley sabato 5 e domenica 6 ottobre in quel della Palestra Comunale Falcone-Borsellino si è tenuto il 16° Torneo Casero Giovanni a.m. patrocinato dal Comune di Canegrate, che ha visto il primo giorno le categorie under 12/13, under 14 femminile e under 15 maschile in gironi a tre, a sei e quattro squadre.

Due giornate intense di pallavolo al Torneo Casero

Domenica in campo l’under 16 femminile a sei squadre, l’under 18 femminile a otto e la 1° divisione femminile a tre, l’under 19 maschile purtroppo non ha raccolto iscrizioni. Quattro i campi allestiti nelle palestre e in tensostruttura, sui quali i giovani atleti, 370 iscritti, si sono sfidati dalle ore 9 del mattino fino alle ore 19,30. Intenso il ritmo della successione delle partite che ha concesso solo una breve pausa pranzo al self service Gemeaz che ha visto più di cinquecento commensali nelle due giornate.

Al termine di tutti gli incontri, le foto di rito e le premiazioni delle squadre vincitrici che hanno visto la partecipazione del sindaco Matteo Modica e del Vice Sindaco Davide Spirito. Tra le Società partecipanti a parte la padrona di casa presente in tutte le categorie: Visconteo Cusago, Polisportiva Cesate, Pallavolo Saronno, Sgeam Rozzano, Goss Volley Asd, Osg Abbiategrasso, Cief Magenta, Gso Villa Cortese, Pallavolo Altavalle (SO), Pallavolo Gonzaga, San Massimiliano Kolbe, Milano3 Volley, Solaro, Limbiate Volley, Provictoria Monza, Novate Volley Asd, Varedo, GS Volley Magenta.

Tra le vincitrici: prime class. under 12/13 Visconteo Cusago, under 14 Pallavolo Saronno, under 15 maschile GS Volley Magenta bianco, under 16 Saronno, under 18 Gonzaga gialla, 1° divisione Gso Villa Cortese.

Tante le famiglie accorse

Grande affluenza di pubblico viste le molte famiglie coinvolte, per le due giornate all’insegna del volley e del divertimento così come avrebbe voluto colui al quale è dedicata questa giornata, uno dei fondatori di questa Società che ha sempre creduto nei valori dello sport e nei giovani e noi siamo orgogliosi di portare avanti il suo pensiero.

Doverosi i ringraziamenti: