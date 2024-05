Prosegue la stagione perfetta delle ragazze della serie A2 di Legnano che anche nella quarta giornata del Girone A hanno completato una netta doppietta con le Star Ronchi, confermandosi da imbattute in vetta alla classifica.

Doppietta per le ragazze del Legnano baseball

In gara-1, allo stadio Peppino Colombo le padrone di casa si sono portate subito in vantaggio nel primo inning, allungando poi tra terzo e quarto. Le ospiti si sono poi sbloccate nel quinto ma nel sesto un parziale di 3-0 ha posto fine alle ostilità per manifesta sull’8-1.

Gara-2 quasi in fotocopia, con le biancorosse avanti al primo attacco e sempre a segno anche nei successivi, per un totale di 7-0 che ha chiudo i conti ancora per manifesta già al quinto innning contro una squadra che finora aveva comunque vinto quattro partite su sette.