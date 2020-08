Doppietta per il Sacco Legnano

Riparte nel migliore dei modi la stagione della Sacco Legnano. Nel recupero della seconda giornata di Serie A2 di softball, le legnanesi infatti hanno messo a segno una doppietta a Orgosolo, in Sardegna, contro il Supramonte

La doppietta sarda

In Sardegna, in una giornata climaticamente caldissima, le ospiti sono partite subito forte con un primo inning da quattro punti ma le padrone di casa non sono state da meno e al termine della seconda ripresa il risultato è già sul 4-5. Nel quinto Legnano ha piazzato l’allungo decisivo con i punti del 4-10 e da lì ha controllato la situazione, rispondendo al tentativo di rimonta avversario con finale di 8-13.

Decisamente più sofferta gara-2, con Supramonte avanti fin dall’inizio ma rimontato proprio al fotofinish. Un triplo di De Matteis e un hit di Gombikova con Rocca a punto nell’inning finale valgono il sorpasso, difeso con successo per l’8-12 con cui si chiudono i giochi.

La Sacco così dopo un mese di sosta fa un passo avanti importanti verso i playoff. Tra due settimane, dopo un turno di riposo, chiuderà la regular season sul campo di La Loggia.

