Due gare in due weekend per le ginnaste IKE di Legnano delle categorie Junior e Senior.

Doppietta di gare per le atlete dell'Asd Ike

Settimana scorsa, a Crema è stata la volta di Aurora Zampini, ginnasta Senior, che ha disputato la

fase regionale del livello LE Silver con due esercizi individuali alle clavette e alla palla.

Buona l'esecuzione alla palla, che le fa raggiungere il 10 posto in classifica. La gara molto competitiva che vede impegnate ginnaste di alto livello, ha visto Aurora reggere la gara con estrema professionalità, con concentrazione e decisione. Un errore alle clavette le costa un posto in classifica non soddisfacente, ma Aurora continuerà con la stessa grinta in vista delle prossime competizioni.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Le gare di domenica 6 aprile

Domenica 6 Aprile invece è stata la volta della coppia di livello LB Silver composta da Alice Nadin e Sofia Berti scese in campo a Como, nella seconda prova regionale. Buona gara, che le porta al decimo posto in classifica. Leggermente sottostimate, queste due ottime ginnaste saranno in grado di essere molto più competitive nella prossima fase, quella nazionale, che si disputerà a Rimini a fine giugno.

Domenica prossima le ginnaste IKE saranno impegnate ancora, in una nuova competizione: un grosso incoraggiamento da parte di tutto lo staff!