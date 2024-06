Doppietta contro Avigliana per le ragazze della serie A2

Doppia vittoria pesantissima per le ragazze della serie A2 del Legnano Baseball Softball che consolidano il loro primato nel girone A imponendosi sulle Avigliana Rebels.

La serie A2 del Legnano si impone sulle Avigliana Rebels

Allo stadio Peppino Colombo di via Cesare Battisti a Legnano non è stata però una passeggiata per le ragazze biancorosse che in gara-1 sono volate sul 3-0 nel secondo inning salvo poi farsi raggiungere sul pareggio delle ospiti. Nell'ultimo attacco prima degli eventuali extra-inning la solita Marin Parra con un doppio ha mandato a casa Ledezma Roa per il definitivo 4-3.

In gara-2 invece le padrone di casa si sono portate sul 2-0 prima della sospensione per pioggia nel sesto inning che comunque non ha impedito di omologare il risultato.